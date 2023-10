El Barça cerró su gira de tres encuentros consecutivos como visitante con otra impresionante victoria, esta vez en la pista del Partizan de Belgrado, por 83-92, en un duelo donde supo aguantar la presión del Stark Arena y demostró que el trabajo coral del equipo está dando buenos resultados al equipo de Roger Grimau.

En este grupo, sigue siendo vital la aportación de Laprovittola (20 puntos y seis asistencias) aunque lo más positivo fue ver la evolución de jugadores como Willy Hernangómez (15 puntos) y un Jabari Parker que también dejó su impronta (9 puntos y 11 rebotes).

El Barça arrancó el encuentro con la tensión necesaria ante un Partizan apoyado en las gradas por 20.000 aficionados que no dejaban de gritar. Pero el conjunto de Grimau no se achantó y con una buena defensa, no dejaba pensar a Punter y Liday, y lograba contener a los locales, en ese temido inicio (8-7).

Da Silva anima al Barça

Aunque el Barça, viendo la inoperancia local, empezó a ganar confianza en ataque, especialmente Da Silva, y los azulgranas empezaban a dominar el duelo (8-14) con varias acciones del ala-pívot alemán.

La renta azulgrana llegó a los nueve puntos después del primer triple de Laprovittola (10-19) y buenos minutos del Barça que controlaba el duelo. Partizan no encontraba fáciles canastas y veía como los de Grimau dominaban claramente el primer cuarto (16-23)

Obradovic encontró el remedio al marasmo ofensivo de su equipo con Avramovic, que cogió el timón ofensivo, y rápidamente lograba igualar el encuentro, en un inicio titubeante de los blaugranas. Grimau pidió tiempo y el duelo vivió unos minutos de igualad, donde fueron alternando las diferencias (30-29).

Pero el Barça despertó desde el triple, y con tres aciertos consecutivos de Abrines y dos de Laprovittola, volvía a abrir brecha en el marcador, ante un Partizan que volvía a tener problemas en ataque con la defensa blaugrana.

La puntilla antes del descanso la dio Kalinic con un nuevo triple, que dejaba la renta a una máxima de 10 puntos al descanso (34-44) en un buen primer tiempo azulgrana, con Da Silva y Laprovittola como grandes ejecutores azulgranas.

Partizan, a por todas

En la reanudación, Partizan salió con todo para cambiar la dinámica del encuentro y logró reducir la renta a cuatro, con Nunnally de protagonista (44-48). Pero el Barça volvía a encontrar a Laprovittola desde el triple y recuperaba las diferencias (48-58). A pesar de los intentos locales, el Barça no perdía la compostura, con buenos minutos de Vesely (60-69).

Parker lograba la máxima renta (60-71) mientras que Partizan dependía mucho de los tiros libres para mantenerse a flote. Y en esos minutos clave, apareció la figura de Willy, que hizo mucho daño en ataque a pesar de estar jugando con cuatro personales (69-79).

También apareció Parker, que con un par de acciones ofensivas y un gran tapón defensivo, iba minando la moral del Partizan, que vio como el tiempo se esfumaba sin llegar nunca a amenazar a un Barça que volvió a mostrar una gran solidez para sumar su tercer triunfo consecutivo como visitante (83-92). Sin duda, un gran empujón para la confianza de este equipo que regresa crecido a Barcelona.