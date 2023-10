Viajar con el Zamora CF, pernoctar en el mismo hotel que la plantilla, participar de las dinámicas... El club rojiblanco da la opción a sus socios de vivir desde dentro y como uno más los compromisos fuera del Ruta de la Plata.

Dentro de la iniciativa "Zamora CF On Tour", el club quiere ofrecer una experiencia novedosa "e inolvidable" como es vivir el minuto a minuto de un desplazamiento de la primera plantilla del Zamora CF.

De este modo, tal y como explicaron desde la entidad, un abonado, junto con un acompañante, tendrá la opción de viajar en el autobús oficial con la plantilla y el cuerpo técnico, alojarse en el mismo hotel que la expedición, realizar las comidas con el grupo, acceder a la charla táctica, a las dinámicas del equipo, ver el partido, estar en el vestuario los minutos posteriores al duelo, y regresar de vuelta a Zamora con esa experiencia vivida. Todo de forma totalmente gratuita.

Forma de participar

La forma de participar es muy fácil y acaban de explicarla. Cada vez que el equipo tenga un desplazamiento en el que haya pernoctación, el club abrirá un plazo (de lunes a jueves) para que aquellos abonados que lo deseen puedan participar. Deben compartir la publicación en una de estas tres redes sociales o en las tres: RT y Me gusta en Twitter, Me gusta y compartir en Facebook, y Me gusta, compartir en historias y mencionar a la persona con la que quieres ir en Instagram.

El jueves, antes de la habitual rueda de prensa previa al encuentro ante los medios de comunicación, se realizará un sorteo (se sacarán un titular y dos reservas por si el titular no puede asistir) y el abonado afortunado podrá elegir a su acompañante, que puede ser o no abonado. Tras confirmar que el agraciado es abonado, lo comunicarán en las redes.

Se trata de una nueva forma de acercarse a la sociedad, a la afición y premiar a sus seguidores más fieles, con una idea que nunca antes se ha hecho en el Zamora CF.