Juanan: "Sabemos de la importancia del partido contra el Pontevedra pero no será nada especial"

La enfermería del Zamora CF se ha colapsado con tres nuevos integrantes que serán baja durante las próximas semanas, lo que supone un serio revés para la plantilla de David Movilla. El primero de ellos es Juanan del Álamo que, según informó el club, notó a principios de semana un pequeño pinchazo en la zona de los isquios. Tras valorarle se le diagnosticó una "rotura parcial del tendón común de los isquiotibiales con afectación del semitendinoso". Juanan está pendiente de evolución tras el tratamiento de los fisios del club rojiblanco, y el tiempo estimado de baja, al ser una dolencia muscular, dependerá de la propia cicatrización del jugador.

El segundo de los afectados es Javi Barrio que en una sesión de entrenamiento sufrió una rotura parcial del tendón común de los isquiotibiales con afectación del bíceps femoral. El defensa, al igual que su compañero, está pendiente de evolución tras ser tratado por los profesionales del Zamora, y el tiempo estimado de baja, como Juanan, dependerá de la propia cicatrización del futbolista.

Por último, será baja Luimi Luengo. Tal y como explicaron, Tras un golpe muy fuerte en el partido contra el Ourense, el jugador acudió a urgencias del Virgen de la Concha en donde el jugador estuvo varios días ingresado y sufre un neumomediastino (presencia de aire en el mediastino). De este modo, el jugador del Zamora CF tendrá que guardar reposo absoluto hasta que el aire del mediastino se reabsorba.

Con este panorama, Juanan del Álamo y Javi Barrio trabajarán al margen del equipo con Diego Jorge Bailón, David Ramírez y Alberto Mateos para estar cuanto antes con el grupo. Ninguno de ellos, por tanto, estará este domingo ante el Compostela de Yago Iglesias, en lo que será un encuentro entre primer y segundo clasificado, aunque con una renta de 7 puntos de los de Movilla.

Precisamente Juanan fue ayer el "portavoz" de la plantilla en la rueda de prensa previa a la jornada. El centrocampista no ocultó las ganas que tiene de recuperarse cuanto antes para volver a los terrenos de juego. En cuanto a cómo ve él al Zamora CF 23-24, indicó que es "un grupo muy sano y competitivo, creo que es una de las claves para que estén yendo las cosas bien sobre el verde", sin olvidar la "alegría" que emanan, tanto en los partidos como en las sesiones de entrenamiento. El jugador, no obstante, es consciente de que pueden llegar tiempos malos, pero opina que mantener la unión debe ser indispensable. Además, más allá de los récords, Juanan cree que lo importante es "ganar". "Prefiero ganar 2-1 aunque te marquen que empatar a cero", añadió.

Respecto a su rival del fin de semana (domingo, 18.00 horas), el Pontevedra, recordó que conocen cómo son los equipos de Yago "que parten de un ataque posicional muy ordenado y bueno" por lo que deberán estar muy concentrados en la presión para que "ellos se sientan incómodos, y tratar de robarles en campo contrario". Por último, sí reconoció que sí se ha hablado de la vuelta de Yago pero "dentro del vestuario se piensa que es un partido importante, una de las mejores plantillas a las que nos vamos a enfrentar, y sabemos de la importancia del partido pero no especial". En cuanto a la competitividad que hay en la plantilla y que ya ha sido comentada por alguno de sus compañeros, destacó la dificultad que hay "no solo por entrar en el once sino en la convocatoria". "Eso también lo percibimos todos, la enorme competencia que hay", concluyó Juanan.