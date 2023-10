Un gol corta la racha del Atlético Benavente Caja Rural

La racha de tres victorias consecutivas del Atlético Benavente tocó a su fin en Arroyo de la Encomienda, donde el equipo vallisoletano derrotó a los de Marcos Vara por un resultado más propio del fútbol once que del fútbol sala; un exiguo 1-0. El inicio del partido, dinámico y con ocasiones en ambas porterías en los primeros minutos, no pareció para nada presagiar un resultado tan corto en el pabellón Antonio Garnacho. Pero también desde las primeras acciones ofensivas se empezó a dibujar la gran inspiración de ambos porteros, sin duda los grandes artífices que solo se viera un gol a lo largo de los 40 minutos de juego. Mario Puertas y Cristóbal Acevedo dispusieron de las primeras ocasiones de los locales, mientras que Pablo Sanz y Sergio Simón tuvieron cerca el tanto visitante antes que el marcador se moviera por primera y única vez.

Una larga circulación del Unión Arroyo, que trataba de valerse de su condición de local para llevar la iniciativa en el juego, terminó con el balón en los pies del incisivo Cristóbal Acevedo, que encontró el hueco que buscaba para colocar el balón entre el palo y el guardameta Tomás Santiago y establecer el 1-0 que a la postre resultó definitivo. Tras verse por debajo en el marcador el Benavente buscó hacerse con el mando del partido y lo logró en los últimos cinco minutos del primer tiempo, en los que los cambios que empezó a introducir Marcos Vara refrescaron el equipo y las ocasiones fueron llegando a los dominios de un inexpugnable Dani de Castro que salvó la ventaja vallisoletana con varias paradas de mérito.

La insistencia del Atlético Benavente para restablecer la igualdad en el marcador siguió tras el paso por los vestuarios. Un remate al palo y una mano salvadora de De Castro evitaron las tablas en un momento del partido en el que, de haberlas conseguido, muy posiblemente hubieran sido solo el primer paso hacia la remontada del cuadro zamorano. No tuvo suerte el Benavente ante puerta ni tampoco con las decisiones arbitrales, como la no concesión de un gol que bien pudo traspasar la línea y un penalti no señalado. Lo probó hasta el final el equipo, pero el balón no quiso entrar y el infranqueable Dani de Castro, junto a la defensa a ultranza del equipo local hicieron el resto.