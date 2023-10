El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha salido al paso de las críticas recibidas por la gestión del campo municipal de fútbol señalando en una nota de prensa que "siempre ha dado carácter comarcal a todas las actividades que en nuestra localidad se realizan. Lo hemos hecho con cesión de locales, ayudas económicas, etc. No vamos a enumerar la larga lista de talleres, asociaciones y grupos organizados que, sin exclusiones de procedencia, utilizan nuestras instalaciones", respondiendo a "la interesada y avivada polémica creada con el uso del campo de deportes “El Pinar”. Y en este sentido, se ofrece a mediar entre los dos clubes de fútbol de la localidad (Sanabria CF y Atlético Sanabria) para lograr un acuerdo sobre el uso del campo municipal de El Pinar.

Sanabria, dos equipos de fútbol representando a la comarca, en condiciones muy distintas. La burocracia a veces es así,... Publicada por El rincón de Míguel en Lunes, 2 de octubre de 2023

Cronología

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria quiere aclarar, "como ya lo ha hecho en su Junta de Gobierno y en el Pleno del 27 de septiembre de 2023", que el 6 de julio de 1993 se celebró un pleno para tratar la cesión del campo de fútbol a la institución por parte del Sanabria C.F con las siguientes condiciones registradas: “Aceptación cesión a título gratuito de la parcela del campo de fútbol por parte del Club Deportivo Sanabria... Será el Sanabria C.F con todas las preferencias quién opte en primer lugar contra cualquier otra entidad deportiva”.

El Sanabria C.F cedió esta propiedad al Ayuntamiento con la "clara condición de uso preferencial, frente a otras entidades deportivas, y esto es condición para el traspaso de propiedad". Por lo tanto, añade la nota, las decisiones sobre el uso de otros están supeditadas al Sanabria C.F que tiene el carácter exclusivo.

El derecho de propiedad en favor del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria se efectuó en 1993 condicionado a que el Sanabria C.F fuese la entidad deportiva que gozase del uso preferencial sobre cualquier otra entidad deportiva, en este caso el Atlético Sanabria C.F.

La cesión de derecho de uso, en favor del Sanabria C.F se hace para desarrollo integral de su actividad deportiva, es decir, partidos, entrenamientos, etc. "Se equivocan, pues, quienes con sus continuos ataques al Ayuntamiento, pretenden retorcer el acuerdo de 1993 ratificado en el convenio de 2006". Según la nota municipal el pasado 10 de agosto se comunicó al Atlético Sanabria C.F que el uso de dichas instalaciones se encuentra regulado mediante convenio firmado con el Sanabria C.F por el que, en cualquier caso, "deberán llegar a un consenso con dicha entidad con carácter previo a la modificación o adopción de un nuevo convenio”.

En relación con la autorización de uso de resto de instalaciones deportivas, se requirió al interesado para que presente una propuesta de actividades al Ayuntamiento para armonizar con la planificación propia.

El Atlético Sanabria es un club que nacía este pasado julio para competir en la liga Futormes de Zamora, competición privada y ajena a la FCyLF. ¿Qué pasó para fundar un nuevo equipo en Puebla de Sanabria? Te preguntarás. Pues bien, la nueva entidad surge tras la "fuga" de varios jugadores del Sanabria FC fruto de las discrepancias con la nueva directiva. De esta forma, decidieron crear un nuevo club, "participativo, entretenido y atractivo" tal y como se autodefinen en sus redes sociales.

La respuesta por parte del club At. Sanabria "ha sido entrar en una campaña mediática, falaz, en contra del Ayuntamiento, equivocando el diálogo con el perceptor del uso a través de una guerra de misivas que lo único que hace es agrandar el problema existente entre ambos clubes", añade la información remitida por el Ayuntamiento quien recuerda la reunión celebrada el pasado 12 de septiembre con el Atlético Sanabria C.F., "una reunión amable, educada y cordial en la que pensábamos que habían quedado claros los términos expuestos del uso del campo. Se ha visto que no es así y que siguen empeñados en una lucha que no existe apelando a un uso público, pero obviando que el campo está regulado por la ley".

El 19 de septiembre se celebró otra reunión con el Sanabria C.F, "también una reunión amable, cordial y educada en la que constatamos que las posturas están enconadas y en esta tesitura la solución se vuelve complicada, el Ayuntamiento entiende que no es imposible y se ofrece como mediador, y en este sentido, ya hemos trasladado al Sanabria C.F la petición de reunión del Atlético Sanabria C.F. Desde el Ayuntamiento llamamos a la concordia, al consenso, a un diálogo centrado sin embarrar el terreno y a utilizar la palabra como arma de convencimiento para poder llegar a acuerdos que permitan la unión en la práctica del deporte".