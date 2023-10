El CD Villaralbo tropezó por segunda jornada consecutiva parece venirse abajo el mágnífico comienzo de Liga que había protagonizado en el año de su debut en Tercera División. El conjunto zamorano aguantó bien las acometidas de uno de los candidatos al ascenso y con 1-0 llegó con opciones a la segunda parte pero el 2-0 en el minuto 61 arruinó sus esperanzas.

Saltó a protegerse el equipo de Pablo Gil con cinco defensas y cuatro centrocampistas. Un alambre de espinos y una trinchera para proteger el marco de Ángel, parapetado tras los suyos desde un arranque de partido en el que los encarnados trataron de tener la pelota sin especial éxito. Porque como en una primera cita de novios, pronto comprobó el Real Ávila que no sería sencillo robar el primer beso a un Villaralbo poco dado a las carantoñas. La primera –minuto 9– a saque de córner, en un doble remate de Tena y Fer Albín, ninguno con el éxito esperado. Partido de picar piedra en ataque y no descuidarse en defensa, a la que buscaron de inicio las fisuras Manero, Abel y Sagna cuando tocaba salir corriendo. Demasiados metros tiene el Adolfo Suárez para un ida y vuelta cuando pretendes ser intenso en defensa y desbocado en ataque. Apenas se había llegado al primer cuarto de hora y alguno ya pedía oxígeno. El Real Ávila, a lo suyo. Buenos minutos de Fer Albín y Dani Marqués, que se ofrecían entre los espacios, aunque sin terminar de encontrar la salida hacia Nabil, encorsetado entre Cepeda, Aziz y Moreta. No así Carlos Pascual, que aprovechó su subida a una falta lateral –minuto 23– para terminar rematando en segunda jugada de cabeza. Se estiró más que ninguno y respondió perfecto Ángel para evitar el primero de la tarde. De portería a portería, porque poco después sabría enmendar su propio error cuando falló en la salida ante Sagna, al que supo robarle la cartera cuando el ‘20’ quiso correr hacia el marco de Álvaro.

Se animaba el partido, que había vivido en la monotonía en los primeros minutos.

Lo intentó Nabil, que la estrelló con un defensa, lo probó Alberto Martín, que encontró el cuerpo de Ángel. Ambas desde el área pequeña para comprobar que si se hacía correr a los zamoranos se podía. Ya sabía el cómo el equipo de Miguel de la Fuente. Con la lección aprendida, el gol. Se movió hacia dentro Toper y le entregó la banda y el balón al Alpha, que sin oposición lanzó un centro tenso a media altura. No bloco Ángel, que la dejó suelta. En río revuelto, ganancia de pescadores. Y la caña la lanzó Nabil. Recogió el balón, se lo acomodó y firmó el 1-0 a puerta vacía. Media hora había aguantado el Villaralbo, al que hacía tiempo el plan se le empezaba a venir abajo.

Con el marcador a favor, los encarnados se tomaron un descanso. El calor, intenso, apretaba para ambos por igual. Con un ritmo "sosete" y adormecido, el partido llegaba al descanso con la sensación de que estaba en manos del Real Ávila.

La propuesta tras el descanso fue la misma. Pocos cambios en un Villaralbo incapaz de cambiarle la cara a un partido en manos de los encarnados. Aprovecharon la oportunidad Dani Marqués y Fer Albín antes de que el regreso de Adilson y Edmilson a la convocatoria obligue a Miguel de la Fuente a elegir entre lo que quiere y lo que ‘quieren’. Y para rubricarlo, Fer Albin redondeaba su buen partido con un gol. Balón en largo al corazón del área, donde el centrocampista sorprendía rompiendo desde segunda línea. Aguantó de espaldas ante Cepeda, se giró para encarar a Ángel y suavemente firmaba el 2-0. Si es por méritos, a ver quién le quita del once.

Claudicó de manera definitiva el Villaralbo – minuto 75 – ante Carlos Pascual, que remataba de volea en el corazón del área pequeña a saque de córner. Con el duelo decidido, se relajó el Real Ávila. Primer disparo de los zamoranos. 85 minutos necesitaron para acercarse a la portería de Álvaro en una tarde de pocos sobresaltos.