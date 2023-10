Saulo Hernández hablaba al término del encuentro de la victoria conseguida ante La Roda y comentaba que "necesitábamos ganar. Queríamos ganar a toda costa porque el club ha hecho un esfuerzo en muchas cosas que ayudaran desde el día 1 y necesitábamos cristalizar, sentir, que lo que habíamos hecho de entrada daba resultado", indicó el entrenador quien no dudó en agradecer todo el trabajo que hay detrás con todos os profesionales que trabajan en la entidad. "Este triunfo debería ir dedicado a ellos que llevan un verano y septiembre… qué tela", apuntó.

Además, lo que más destacó de su plantilla es "la sensación de que todo el mundo se remanga para defender, y que quien nos quiera meter canasta tiene que pasarlo mal", destacando entre todos el trabajo de Jacob Round y Kevin Buckingham. "Curran como el último júnior del equipo que tiene que ganarse cada minuto, y eso marca el paso a seguir de los demás. Si alguien con tanta calidad y talento en ataque, hace ese esfuerzo en defensa hace que para los compañeros sea difícil bajar o no darlo todo". "No es normal en un primer partido agotarles tantas veces la posesión, y eso habla muy bien de la identidad del equipo, y con eso me quedo porque a partir de ahí se puede construir".

"Lo importante es que en un partido en el que no hemos estado acertados durante mucho tiempo de cara al aro, la sensación es que a ellos les iba a costar aún más atacarnos. Un buen ataque gana partidos y una buena defensa te puede ayudar a ganar campeonatos", dejando claro que era la jornada 1 y queda un mundo por delante. No obstante, sí admitió que queda mucho por mejorar en todos los aspectos, pero es un buen arranque.