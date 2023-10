El Recoletas Zamora se da un "paseo" en Valencia

El Recoletas Zamora se deshizo con mucha autoridad y a domicilio del Picken Claret y tras ganar en la jornada inaugural al Mijas por 76-69 firma un comienzo de temporada inmejorable en cuanto a resultados e imagen. Las de Ricardo Vasconcelos no dieron ni una sola opción a su rival y ya en el primer cuarto demostraron ser tremendamente superiores, por lo que al descanso todo estaba finiquitado.

Más allá de que las dos primeras canastas locales fueran sendos triples de Barata y Afonso, la gran protagonista del inicio del partido fue la estadounidense Alexa Hart con tres encestes seguidos para dejar claro y de buenas a primeras su tremenda superioridad en la pintura. En un comienzo de enfrentamiento jugado a muy buen ritmo físico y anotador, Knezevic no tardó en unirse al grupo de triplistas y eso más nuevas acciones de Hart obligaron al míster local Carles Martínez a detener el juego al filo del ecuador pues sus pupilas tenían serios problemas para conseguir canastas y al poco la diferencia ya entraba en el terreno psicológico (6-15 en el 6´). La pintura zamorana estaba vedada a las valencianas y sirva de ejemplo que la tercera canasta del Picken Claret fue otro triple más, en esta ocasión de Ugochukwu. Sin embargo en el tramo final del cuarto las de Ricardo Vasconcelos no limitaron sus pérdidas ni anotaron tan sencillo como antes, pues su rival sí aumentó su intensidad defensiva, y sçólo cuando Isa Latorre retomó9 el mando de las operaciones el equipo consiguió de nuevo superar de forma clara a su adversario. Al final 13-21.

Un parcial local de 5-0 en el comienzo del segundo lo ajustó todo de nuevo, pero el Recoletas respondía de parecida forma y eso resultaba tremendamente peligroso para un conjunto valenciano que a este ritmo anotador sus opciones de pelear el triunfo disminuían de manera considerable, 20-29 en el ecuador del cuarto y tiempo muerto del míster local Carles Martínez. De nuevo en juego un triple de la talentosa local Ors suponía la mejor noticia para un Picken Claret en apuros, pero el Recoletas no reducía sus porcentajes de acierto, seguía robando mucho (18-8 en pérdidas al descanso) para salir veloz a la contra y tras una antideportiva de las de amarillo y un final de cuarto para enmarcar el electrónico marcaría una nueva máxima con el 23-40. Al paso por vestuarios 25-40.

En el reinicio un parcial visitante de 0-7 obligaba al local Carles Martínez a parar de nuevo el juego cuando apenas se habían disputado dos minutos. De vuelta a la pista el parcial y la máxima visitante siguieron aumentando, lo que definitivamente desvirtuaba un enfrentamiento ya totalmente decantado para las zamoranas, que entonces hasta se permitieron el lujo de relajarse e incluso por momentos gustarse. El conjunto valenciano definitivamente bajó los brazos mucho antes del final de un cuarto que dejaba un resultado poco menos que escandaloso (34-64).

En el último acto los de Carles Martínez no mejoraron su prestaciones ni frenaron su deriva, por lo que el grupo de Ricardo Vasconcelos se dedicó a no forzar y mantener en todo momento la renta en torno al +30 jugando a ritmo de auténtico entrenamiento. En definitiva, todo un paseo triunfal sin nada de interés para los presentes pero que no puede ocultar los muchos méritos contraídos por los visitantes. A la conclusión 51-85.