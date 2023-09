La sexta edición de la carrera de montaña Arribes Ocultos ha abierto ya su periodo de inscripción. La prueba zamorana, instalada ya como una cita imprescindible en el calendario regional, regresará el próximo mes de enero. Concretamente el fin de semana del 20 y 21 del primer mes de 2024, con Fermoselle como epicentro en la comarca de Sayago, con recorridos con el famoso balcón natural de los arribes del Duero como principal atractivo.

Además de este importante aliciente, Arribes Ocultos by Stages ofrece la posibilidad de vivir esta aventura por etapas, un privilegio no muy frecuente en la agenda de carreras de montaña. Así, a imagen y semejanza de su hermana mayor, la Ibereólica Ultra Sanabria Caja Rural (que se celebrará el 6-7-8 de octubre con récord de participantes), la carrera sayaguesa propone en su programa dos modalidades por etapas: Experience by Stages, que contará con una etapa cronometrada el sábado de 5,1 kilómetros y 300 metros de desnivel positivo y una etapa larga en la jornada del domingo con 24 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo como recorrido; y Starter by Stages, que comparte la etapa cronometrada pero ofrece un recorrido más corto de 11,8 kilómetros.

Para aquellos corredores que prefieran participar un solo un día y sin luchar contra el crono, también podrán tomar parte de la prueba solo el domingo gracias al Gran Premio Ruta del Vino Arribes –mismo recorrido de 24 kilómetros que hacen los participantes de la Experience– o al Gran Premio Caja Rural, con el mismo trazado que la Starter. Además, esta modalidad de Gran Premio podrá hacerse también caminando en su modalidad Senderismo.

Arribes Ocultos prepara ya su sexta edición, celebración que contará con la posibilidad de hacer las pruebas por etapas bajo un formato por equipos como principal novedad, siendo necesario para ello que los dos corredores que se inscriban como tal deben correr juntos desde la salida hasta la meta.

Los precios de inscripción son de 40 euros para Experience by Stages, 33 euros para Starter by Stages, 26 euros para el GP Ruta del Vino Arribes, y 18 euros para el GP Caja Rural tanto en su formato competitivo como en el senderista.