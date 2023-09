No pudo ser. La UD Bovedana sigue sin estrenarse en su nueva categoría, la Tercera RFEF, y este sábado caía en feudo propio frente a un potente Real Avilés que no dio opciones a las moradas. Las asturianas no estaban dispuestas a especular y a las primeras de cambio, en el minuto 11, se pusieron por delante por mediación de Carmen. El 0-1 no hizo aflojar a las visitantes que en el 23’ ampliaron distancias con gol de Daniela.

Las locales trataban de desatascarse, pero no conseguían sentirse cómodas y con 0-2 se llegó al descanso. Con la reanudación nada mejoró y el 0-3 no tardaba en subir al marcador de La Bóveda, al que siguió el 0-4. Lejos de rendirse las locales pelearon para maquillar el resultado y así llegó el 1-4. De ahí al final, cambios y aproximaciones, pero ya no se vieron más goles. En definitiva, una nueva derrota para las zamoranas que todavía no están pudiendo disfrutar de la Tercera RFEF como les hubiera gustado y se mantienen a la cola de la clasificación. La próxima semana el equipo se desplazará para medirse con el UD Mos. UD Bovedana: Sara, Vero «Torito», Itzi, Miriam, Marta, Eva (Blanca, min. 56), Vero Sotillo (Andrea, min. 59), Rocío (Alba Manteca, min. 59), Carla (Alba, min. 56), Clara (Naiara, min. 56) y Vicky. Real Avilés: Paula, Carmen, Carol (Ana, min. 70), Silvia, Daniela, Ayuso (Liber, min. 64), Mirdja (Cabal, min. 46), Tayre, Nuria, Natalia (Itciar, min. 64) y Patricia. Goles: 0-1 min. 11 Carmen; 0-2 min. 23 Daniela; 0-3 min. 48 Carmen; 0-4 min. 66 Patricia; 1-4 Árbitro: Héctor Juan Bustos. Incidencias: Municipal del La Bóveda.