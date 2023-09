Fran González, entrenador del Balonmano Zamora Enamora, se lamentó de que tendrá que afrontar los próximos partidos improvisando en el puesto de central ya que Yago todavía no se ha recuperado de su lesión, y Andrés conocerá hoy el alcance de la que sufrió el pasado sábado contra Antequera. La solución pasará por Guille que tendrá que adaptarse a marchas forzadas a un puesto que le es extraño.

El técnico asturiano explicó que, "respecto a Andrés, a ver lo que le dice la resonancia, pero no tiene muy buena pinta, pero esperemos que al final se quede en menos de lo que pensamos todos en un principio". Respecto a Yago añadió que "no va a llegar para este partido y para el siguiente, veremos. Guille y Rafa tendrán que adaptarse aunque es complicado porque es una posición nueva para ellos pero no queda otra que meter a alguien ahí y que se vaya adaptando poco a poco".

"Cuando juegas de central, estás acostumbrado a llevar el tempo del partido, estás acostumbrado a mandar, a acelerar cuando hay que acelerar y a frenar cuando hay que frenar. Guille está acostumbrado a acelerar normalmente, y se notó el otro día, durante muchas fases del partido, que íbamos demasiado acelerados. Se tendrá que acostumbrar porque es el que va a ocupar esa posición esta semana. Lógicamente notará que no es su posición, pero espero que, para la siguiente jornada, si todavía no recuperamos a la gente, ya esté preparado para llevar el partido lo mejor posible".

El entrenador del Zamora Enamora se mostró "contento con el equipo por cómo se peleó, ya lo dije después del partido y sobre todo estoy contento, porque pasaron muchas cosas como la lesión de Andrés, que no contábamos con ella, a los 8 minutos de partido. Te trastoca todo y jugar el primer partido en casa ante mucha gente es complicado, yo prefiero jugar fuera de casa primer partido, porque ya normalmente no suelen ser buenos los primeros partidos en casa, y si le añades que tienes que agradar a la gente que te viene a ver, suele haber más nervios todavía".

Respecto al próximo rival, un Guadalajara recién descencido, Fran González reconoció que "casi diría que prefiero que lo cojamos ahora a principio de temporada que todavía no están acoplados o que están empezando a coger ritmo. Pero también hay que pensar que la gente cuando venga aquí, ya va a saber que Zamora va a ser una pista en la que va a ser muy difícil rascar puntos".