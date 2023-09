Adrián Mancebo, jugador del Zamora CF explicó ayer en rueda de prensa respecto al partido del domingo contra el Compostela que "llegamos con confianza después de tres partidos y tres victorias. La confianza del equipo está muy alta después de jugar contra un rival muy duro como es el Guijuelo y nos costó sacarlo a pesar de que se quedaron con diez relativamente pronto. Esta semana será una nueva prueba de fuego como lo serán todos los partidos hasta el final. Conocemos al rival, a muchos de sus jugadores, igual que ellos nos conocerán a muchos de nosotros. Será un partido muy bonito, muy competido en el que saldremos de tú a tú, sin complejos e intentar conseguir el cuatro de cuatro".

Mancebo niega que la buena situación en que está el Zamora vaya a provocarle alguna relajación: "No dice nada mirar la clasificación a estas alturas de la temporada porque todas las temporadas hay equipos que comienzan muy bien y acaban descendiendo y al contrario, otros empiezan mal y terminan arriba. Es un campo complicado contra un rival muy difícil pero, el Zamora va a ir a ganar a cualquier campo".

El rojiblanco no se muestra especialmente preocupado por el juego del Zamora en el tiempo en que jugó contra el Guijuelo once contra once: "Esta es una categoría muy complicada en la que, por mucho que nos llamemos el Zamora y tengamos una gran afición, no somos superiores a nadie y se demostró el otro día cuando once contra once, ellos fueron superiores en posesión del balón aunque pudiera parecer que nos avasallaron, te pones a analizar el partido y aunque ellos tuvieron el balón, nosotros también creamos ocasiones. La conclusión que sacamos es que en esos minutos no nos consiguieron hacer gol y casi no llegaron a nuestra portería y eso nos viene bien para afrontar los próximos partidos". Mancebo se muestra muy contento en estas semanas que lleva en Zamora y agradeció al míster el darle la opción de disfrutar de minutos de juego en lo partidos que se han jugado.