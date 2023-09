Desde que la selección española ganó el Mundial, se han producido muchos —demasiados— momentos que han cambiado la historia del deporte español para siempre. La enésima muestra es todo lo vivido este martes, donde la relación entre futbolistas y Federación se ha roto para siempre.

Las futbolistas de la selección amanecieron con el comunicado de Jenni Hermoso. Su compañera, que no ha sido convocada en la primera lista de Montse Tomé, desmintió a la seleccionadora nacional y acusó a la Federación Española de "intimidar y amenazar" a las jugadoras campeonas del mundo al convocarlas contra su voluntad para disputar dos partidos de la Liga de Naciones. "Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas", dijo en un comunicado en Twitter la jugadora, actualmente en el Pachuca mexicano.

Llegaba el día clave, era el momento de tomar una decisión y las noticias que llegaban de los abogados no eran buenas. No encontraban un salvoconducto legal para poder evitar las sanciones económicas y federativas (suspensión de la ficha). Pese a que las jugadoras se acostaron convencidas de que no seria necesario hacer las maletas para acudir a la llamada de la selección pero, a medidas que han pasado las horas esa opción desvenecía y tocaba afrontar una dura realidad. No tenían escapatoria. El primer pulso lo había ganado la Federación, poniendolas entre la espada y la pared una vez más. Sin embargo, no todo estaba aún dicho.

Antes de que dieran por perdida la batalla, la RFEF hizo un movimiento, a priori, incomprensible: trasladaron la convocatoria de Madrid a Valencia y enviaron planes de viaje nuevos para las futbolistas. La situación era delirante. Dos horas antes de la fecha límite de llegada, la Federación designaba Oliva, concretamente el resort Oliva Nova Beach & Golf, como su base de operaciones. Según pudo saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo prensa Ibérica, la reasignación de la sede no fue casual y atiende a un intento de acercar posturas. La Federación decidió trasladar a última hora de la mañana la concentración de Madrid a Valencia después de ser aconsejada por el Consejo Superior de Deportes. El Gobierno ha sugerido a la RFEF que realice la concentración en un espacio neutral para ayudar a la negociación y las buenas prácticas de cara a las internacionales.

La sensación era de estupefación, también dentro de la Federación, ya que el cuerpo técnico seguia citado a las 11 h en el Hotel Alameda de Baraja (Madrid). "Estan todas mareadas, saturadíssimas. No entienden nada", afirmaban a EL PERIÓDICO fuentes del entorno de las futbolistas. Allí llegó Montse Tomé, la primera de los intengrantes del staff en presentarse. Con una sonrisa en la cara y sin querer dar detalles a la prensa allí reunida, la seleccionadora, se mostraba confiada y convencida de que las convocadas se presentarían.

Y, en contra de la voluntad de las futbolistas, así fue. Las primeras en llegar fueron las jugadoras del Real Madrid y campeonas del mundo Athenea del Castillo, Misa Rodríguez y Olga Carmona. Las caras eran muy distintas entre las jugadoras. Mientras que Misa ha dicho con un rotundo "No" que no estaba nada contenta con la lista de Tomé, Athenea del Castillo ha entrado sonriendo. Es la única que se consideraba convocable de las 23 internacionales. Minutos despues entreron Oihane Hernández, Eva Navarro y Tere Abelleira para cerrar la expedición que acabaria cogiendo el autocar de la Federación, con caras largas y alguna mueca, para dirigirse al Aeropuerto Adolfo Suárez y volar a Valencia.

Las ocho jugadoras del Barça convocadas, sin embargo, han vivido un periplo mucho más surrealista. En el primer plan de viaje marcado por al Federación se iban a desplazar a la capital de la Comunitat Valencia en Euromed en clase turista. Se las esperaba cerca de las seis de la tarde. Minutos después, sin embargo toda esa planificación cambió en pocos minutos y las azulgranas se plantaron sobre las cuatro de la tarde en la T1 del Aeropuerto del Prat.

Mientras las jugadoras procedentes de Madrid deshacian sus maletas en el hotel de concentración en Oliva, las procedentes de Barcelona pisaban el aeropuerto de El Prat para coger su avión hacia Valencia, con salida a las 17 h de la tarde. Antes de ello, sin embargo, Alexia ha sido la única en pronunciarse aunque de forma escueta e irónica antes las cámaras que aguardaban su llegada. La capitana del Barça ha sido contundente y sincera, y ha reconocido que está "mal" a raíz de todo lo que ha rodeado a esta convocatoria del equipo nacional.

Preguntada por cómo se sienten las jugadoras por todo lo que está rodeando a esta convocatoria, Alexia Putellas respondió: "Pues mal ¿cómo va a ser?". Los periodistas desplazados al aeropuerto de Barcelona le preguntaron por Jenni Hermoso, quien fue uno de sus mayores apoyos en el Mundial. La de Mollet tiró de sarcasmo. "¿Proteger a Jenni de qué? Si está todo bien, ¿no?", se preguntó la jugadora del Barcelona, que confirmó que había hablado con Jennifer Hermoso pero que no iba a comentar nada al respecto.

Todo esto sucedía minutos antes de pasar el control de seguridad y mientras Cata Coll, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Aitana Bomatí, Mapi León, Patri Guijarro e Irene Paredes se dirigían a la puerta de embarque. Sin embargo, un nuevo obstáculo estaba a punto de aparecer para las internacionales, que acuden por imperativo legal a la concentración. El avión en el que debían viajar a Valencia se averió antes del despegue y tardó casi dos horas en poder poner rumbo a Valencia, para después, hacer una hora por carretera hasta llegar al centro neurálgico de la concentración.

Mapi a su llegada a Valencia no se calla: “ Hemos sido obligadas” pic.twitter.com/qNuZwz3rIy — Borja Gregori Franco (@borjagregori03) 19 de septiembre de 2023

Víctor Francos aguardaba ya en el hotel de concentración cuando las del equipo catalán tomaron tierra. En el camino hacia la salida del aeropuerto, Mapi León, quien forma parte de 'las 15' y en ningún momento ha dado su brazo a torcer manteniéndose no convocable hasta para el Mundial, relató ante los micrófonos la situación injusta que están viviendo. "Yo creo que mi postura ha sido muy clara, en ningún momento he cambiado de opinión. He renunciado a mucho. Tendríamos que hablar largo y tendido de si el lugar es seguro o no es seguro cuando nos están obligando. Si es ir o sancionar tendremos que venir claro", expresó la aragonesa, que se pregunta —cargada de ironía— de que tiene que protegerse ellas y Jenni si las están llamando de nuevo a la Federación. "Sobre la protección de Jenni Hermoso: "Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿de qué nos tenemos que proteger?".

Una vez en el resort donde se concentran las jugadoras dió lugar la reunión entre futbolistas y el presidente del CSD. Un encuentro que se prevee largo.