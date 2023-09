Las últimas horas han sido intensas para la Federación. Desde el ente Federativo se puso una oferta encima de la mesa ayer por la noche, eso sí, con fecha de caducidad cercana. Se comprometían a realizar las peticiones de las futbolistas apartando inmediatamente a los trabajadores que ellas exigieron a través de su comunicado del viernes y les garantizaban que estarán fuera de la RFEF en un plazo de un mes como máximo. Este compromiso se habría hecho de palabra, nada por escrito. Para que esta condición se diera, las internacionales tenían que comunicar antes de la media noche que volvían a la selección, de cara los partidos de la Nations League que se juegan la próxima semana. Cosa que no sucedió.

La oferta, según informó Onda Cero, tenía el beneplácito del presidente en funciones de la RFEF, Pedro Rocha, que habría dado el ok a través de una comisión de mediación que han debido crear para el caso y que gestiona la arbitra internacional y asambleísta de Rubiales, María Dolores Martínez.

Sin embargo, la propuesta no ha sido aceptada por las futbolistas. Además de que los plazos eran abusivos, dado que a las 21 h de la noche empezaba el último partido de la jornada de Liga y algunas de las internacionales implicadas lo estaban disputando, como Alba Redondo, Inma Gabarro y María Pérez. El margen de maniobra era mínimo. Por ello, y respetando la unidad que ha primado en esta reivindicación, las futbolistas se han mantenido firmes ante la falta de garantías y no volverán a vestir la camiseta de la selección para los partidos de la Nations League.

"Yo, encantada de volver a la selección. Siempre he pensado que debe ser el sueño de toda jugadora, pero hay temas por tratar todavía y aunque hay algunos aspectos que no están en nuestras manos, hay cosas que sí se deben cambiar", ha dicho Andrea Pereira esta madrugada tras el partido del América Femenil. "Insisto, siempre será un deseo ir a la selección, pero debo decir que aún hay varias cosas por cambiar antes de que volvamos a acudir", añadió contundente la defensa, que forma parte de las internacionales que han dado plantón a la Federación mientras no haya cambios significativos y reales.

Panorama incierto

El intento de acercamiento de la RFEF evidencia lo urgente de la situación. Las futbolistas fueron claras el pasado viernes. 39 internacionales firmaron un comunicado conjunto, que hicieron público a través de las redes sociales, donde detallaban su posición y cuáles eran los cambios que exigían con tal de volver a vestir la camiseta de la selección. Exigieron una limpieza profunda en la Federación Española de Fútbol, tras ya haber comunicado al estamento federativo que no son seleccionables para jugar con el combinado español. Sin embargo, no todas las que conquistaron el Mundial en Australia y Nueva Zelanda han firmado el escrito: Athenea del Castillo y Claudia Zornoza, quien ha anunciado su retirada de la selección, han decidido no formar parte.

Mientras la Federación intenta resolver el problema con los internacionales, ha ajornado sine die la presentación de Montse Tomé como seleccionadora nacional además de la lista de jugadoras que deberán ir a disputar el primer partido de la Nations League que se juega este viernes contra Suecia.