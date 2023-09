La empresa de alimentación Alimerka presentó su colaboración con cl Club Baloncesto Zamora que se plasmará en el partido amistoso de este sábado en el que se enfrentarán el Oviedo Baloncesto de LEB Oro, al que patrocina, y el club zamorano que iniciará así sus encuentros de pretemporada. Alimerka distribuirá hoy en los cuatro supermercados con que cuenta en Zamora entradas para el partido que se jugará en el Pabellón Angel Nieto.

"Nosotros, como empresa, tratamos de colaborar con el deporte y con la cultura en las zonas donde estamos presentes y en Zamora llevamos ya unos años creciendo y tratando de desarrollarnos en esta tierra. Teníamos ganas de poder también contribuir y colaborar con alguna organización o algún club y, en cuanto se surgió la posibilidad, pues encantados", explicó en la rueda de prensa de presentación del partido amistoso Pelayo Collantes, responsable de Marketing de Alimerka .

"Fue muy fácil llegar a un acuerdo con el CB Zamora y además como estábamos bastante vinculados con el baloncesto a través del Oviedo, lo vimos una muy buena oportunidad y estamos encantados", añadió Collantes.

Por su parte, Héctor Galán como presidente del Oviedo Baloncesto y ex jugador del CB Zamora, añadió que "estamos contentos de estar aquí con Alimerka que es nuestro patrocinador y es la segunda temporada que estamos con ellos. Este año tenemos en la pretemporada unos partidos que hemos llamado Series Alimerka que llevamos a donde ellos tienen establecimientos para hacer de manera conjunta la promoción. Por ese lado estoy muy contento pero personalmente pues para mí es una alegría porque guardo un montón de recuerdos buenos de Zamora porque estuve aquí dos años y le tengo mucho cariño a la ciudad, a Saulo, a Gerardo Hernández y al club en general"

"Habíamos jugado aquí en Liga EBA hace ya unos cuantos años y no habíamos vuelto", añadió Galán, quien reconoció también que la amistad que le une a los miembros del CB Zamora, hará posible que puedan llevarse a cabo más proyectos de colaboración, aunque no duda que el club zamorano será pronto un rival en la división de plata del baloncesto español: "Nunca hemos intercambiado jugadores pero yo mantengo muchas conversaciones y tenemos mucho contacto en verano y en invierno, coincidimos en muchos sitios y hablamos mucho de baloncesto, pero nunca nos ha coincidido una operación que pueda ser buena para los dos. Pero ellos ya están en la dinámica de no de no necesitar jugadores de Oviedo cedidos, ellos ya están por la labor de pelear por el ascenso. El CB Zamora está haciendo muy buen trabajo en sus últimos años, están preparando el club para cuando llegue ese momento de dar el salto, que yo creo que ya les toca y si no es este año, será en breve".

Por su parte, Saulo Hernández, del CB Zamora, expuso que "si el deporte profesional puede sobrevivir es gracias a la suma de muchas partes y la parte privada es muy importante" y reconoció que Alimerka " ya tiene un hábito de colaborar con el deporte y seguro que si decide hacerlo con nosotros es porque tiene comprobado que es una forma de colaboración que después trae réditos. Ojalá que esta colaboración se mantenga en el tiempo y se pueda ampliar y ellos estén contentos con esta promoción de imágenes este año".

Compareció también en el acto de presentación de esta colaboración, el jugador lituano Jonas Paukštė, que con sus 2.24 será el techo de la Liga destacó que en estas dos semanas de entrenamientos "se ha conseguido conjuntar un grupo joven, con mucha energía y alrededor del equipo que estoy viendo mucha gente que ayuda a que todo vaya de la mejor manera posible. Por ahora estoy muy contento con todo lo que veo y deseoso de ver al equipo en el primer amistoso".

En las filas del CB Zamora será duda para jugar contra el Oviedo el pívot Suley que no está entrenando por precaución pero el resto de jugadores que ya ha anunciado el Club están disponibles. El último en llegar ha sido el combo Jahvaughn Powell que ya ha resuelto sus problemas de visado y lleva entrenando una semana. Según anunció Saulo Hernández, "la idea es completar la plantilla con tres jugadores: dos exteriores y un interior".

Hernández aseguró respecto a la teórica diferencia que debe haber entre los dos rivales del amistoso de este sábado (17.00 horas) que el objetivo es "crear desde el primer minuto una identidad como estáis acostumbrados a que pase estos años: que no sé de un balón por perdido, que el esfuerzo sea innegociable. Y ese es el objetivo que nos marcamos desde el cuerpo técnico más allá de conseguir ya identificar al equipo en un lado o en otro, porque eso nos parece muy muy difícil a estas alturas".