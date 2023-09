Tenía que volver este lunes a la ciudad deportiva del Manchester United. Pero no lo hará. En apenas una semana, Antony, el delantero por quien el club inglés pagó 100 millones de euros al Ajax, ha sido apartado por los dos equipos en los que podría jugar como consecuencia de las acusaciones de agresiones sexuales que ha denunciado su exnovia, la influencer y DJ Gabriela Cavallin.

Primero fue apartado por la selección brasileña y ahora ha sido por el Manchester United. El jugador, de 23 años, sigue negando esas acusaciones indicando que "en ningún momento ha atacado" a una mujer. El club de Old Trafford, sin embargo, ha emitido un comunicado oficial para explicar su decisión . "El Manchester United reconoce las acusaciones formuladas contra Antony", afirmó el club en un comunicado en el que revela que el delantero no se unirá al trabajo diario en la ciudad deportiva hasta que no se esclarezca completamente este asunto.

"Condenamos los actos de violencia y abuso"

"Se ha acordado con Antony que retrasará su regreso hasta nuevo aviso para abordar las acusaciones", informa la entidad de Manchester, al tiempo que recuerda que "como club condenamos los actos de violencia y abuso. Reconocemos la importancia de salvaguardar a todos los involucrados en esta situación y reconocemos el impacto que estas acusaciones tienen en los sobrevivientes de abuso".

Quedó abierta hace unos días una investigación policial tras las acusaciones de abuso doméstico contra su exnovia. Y el jugador, de inmediato, también emitió un comunicado este domingo. "He acordado con el Manchester United tomarme un período de ausencia mientras abordo las acusaciones formuladas en mi contra. Fue una decisión mutua para evitar distracciones a mis compañeros y controversias innecesarias para el club”, ha argumentado Antony, al tiempo que deseaba "reiterar mi inocencia de las cosas de las que me han acusado y cooperaré plenamente con la policía para ayudarla a encontrar la verdad. Espero volver a jugar lo antes posible".

Obrigado Jesus 🙏🏽😭😭😭❤️ Muito honrado em voltar!! Satisfação imensa, que não consigo descrever em palavras! Vamos para mais um ciclo, com mesmo empenho e dedicação de colocar o 🇧🇷sempre no topo!! @CBF_Futebol pic.twitter.com/6C4nvE3hfI — Antony Santos (@antony00) 18 de agosto de 2023

Antony ha sido acusado de atacar a su ex novia Gabriela Cavallin "con un cabezazo" en una habitación de hotel de Manchester el 15 de enero, dejándola con un corte en la cabeza que requirió tratamiento por parte de un médico.