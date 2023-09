Importantísima la victoria lograda por Jorge Gálvez este miércoles en la quinta jornada del Grande Prémio Jornal de Notícias con llegada en Gondomar gracias a una peleada fuga en la que el ciclista madrileño demostró ser el más inteligente en los instantes finales.

No tardó en formarse la fuga buena del día y en ella se filtraba Jorge Gálvez. Segunda jornada seguida con el maillot del Zamora Enamora en la escapada triunfadora, ya que el día anterior en Vila Nova de Gaia era David Domínguez el que cogía el corte y finalmente cruzaba la línea de llegada en cuarto lugar, viéndose superado en el sprint final por tres corredores del campo profesional portugués.

En cambio, este miércoles Gálvez iba a vengar a su compañero gracias a un ataque certero ya dentro del último kilómetro que le permitía alcanzar la meta con una ligera ventaja, suficiente para saborear este increíble triunfo en la segunda carrera más prestigiosa del país vecino. “Estoy que no me lo creo. Sabía que llegaba en buena forma a esta carrera y siempre sueñas con hacer algo grande, pero hay que reconocer que lo veía como una misión imposible. En la fuga había gente muy buena y quizás me ha venido bien que no me conociesen mucho y aprovechar mi momento para atacarles y poder llegar solo hasta meta”, declaraba un exultante Jorge Gálvez tras recibir los honores en el podio. Hay que remarcar que Jorge está completando un año sensacional con triunfos en la Clásica Xavier Tondo de Valls, en el Campeonato de Madrid celebrado en El Escorial y con la medalla de bronce en los Campeonatos de España de contrarreloj élite del pasado mes de junio, y que ahora redondea con esta impresionante gesta en suelo portugués.

Por otro lado, hoy hubo que lamentar el abandono de José Rebollo, aquejado de problemas estomacales, una dolencia que también afectó claramente en los últimos kilómetros del día a David Domínguez, que logró alcanzar el final en Gondomar realmente vacío. Para mañana sexta etapa entre Oporto y Esmoriz (Ovar), quedando por delante otros tres parciales más hasta el domingo, mientras que una segunda expedición disputará en nuestro país de viernes a domingo la vecina Vuelta Ciclista a Salamanca.