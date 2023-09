Josep Pedrerol, tras su visita a Toro: "El ‘caso Rubiales’ ya se escapa del ámbito deportivo"

Josep Pedrerol (Barcelona, 1965) es uno de los periodistas deportivos más populares de la actualidad. Director de Deportes de La Sexta, presentador de Jugones y El Chiringuito, y uno de los últimos fichajes de Editorial Prensa Ibérica (grupo al que pertenece La Opinión de Zamora), el catalán ha estado en Toro apadrinando un nuevo club de fútbol sala. Pedrerol habla de toda la actualidad y de cómo ve el periodismo actual al que, asegura, ha sabido adaptarse.

–Su visita a Zamora vino motivada por la puesta en marcha de un nuevo club, el FS Ciudad de Toro, del que es padrino junto a Jesús Álvarez.

–Yo soy muy fan de la gente que arriesga, de la que invierte, tiene ideas e ilusión, y que pone todo de su parte para que las cosas salgan. Me parece una maravilla. Estamos en un punto en el que yo creo que hay miedo a moverse, a complicarse la vida… por eso me parece fantástico. Cuando me llamaron dije ¡vamos para allá! Apoyar en lo que haga falta. También el club tiene una parte solidaria que es interesante, además de trabajar con la cantera, con los chavales. Es un entretenimiento fantástico para meterse en el mundo del deporte, y eso siempre ayuda.

–¿Conocía Toro?

–No y tenía ganas. El vino de Toro sí lo conocía. Me hacía ilusión y era una excusa perfecta para visitar la zona.

–Si hablamos de actualidad, ¿cómo está viviendo el "caso Rubiales"?

–Me parece que el tema ya se escapa del ámbito deportivo. Estamos en un punto en el que lo social, lo político y lo judicial se está mezclando en este asunto. Hay un error que comete Rubiales, no me meto si es a nivel penal, si es delito sexual o no, eso es algo que tiene que determinarse y analizarse según la ley del "solo el sí es sí". Es un tema que ya se nos ha ido a deportes, y de hecho los últimos días ya estábamos hablando más de fichajes. Es algo que nunca tenía que haber ocurrido, y a partir de ahí está la vida deportiva y ahí estaremos. Si hay nuevo presidente, ver qué pasa con Rubiales… ese es mi ámbito, pero intento dejar lo que no es lo puramente deportivo a los que saben.

–¿Este tema pasará como sucede con tantos otros?

–Estamos en un punto en el que a veces son las redes sociales las que marcan de qué se habla, y otras en las que también les damos demasiada importancia. Lo que parece que es la noticia del año, que es "trending topic" número 1 durante tres días, luego pasa a ser el número 2, el 10… y luego desaparece porque llega otra noticia, otro tema. Estamos en un momento en el que no tratamos nada en profundidad, pero sí tratamos muchas cosas en pequeñas dosis. Los chavales, la gente joven, no leen una noticia de dos páginas de un periódico, pero sí quieren conocer sobre muchas cosas. Estamos en ese punto de cambiar, cambiar, cambiar, del click, de provocar pinchazos para generar dinero…

Yo creo en el titular impactante pero no en el engañoso

–¿Qué opinión le merece el "clickbait"?

–Entiendo que económicamente puede ser positivo, pero hay titulares engañosos. Yo creo en el titular impactante pero no en el engañoso.

–¿Cree que se está haciendo un buen trabajo desde los medios o se debería hacer autocrítica?

–Hay que adaptarse a los tiempos en los que la tecnología ha cambiado, y hay interactividad a través de redes sociales. Antes el periodista subía al púlpito y parecía que daba lecciones como un párroco en la iglesia, y la gente escuchaba, decía sí o no, y cambiaba de canal o compraba otro periódico. Ahora estamos en un punto en el que el periodista dice algo en redes y le pueden desmentir. Cuando has dicho algo hace un mes y luego cambias de opinión o la información ha variado, pues te pintan la cara. Estamos más expuestos a la crítica, pero eso es bueno. Hay una libertad que permite a todo el mundo expresarse y llegar a comunicar sin ser periodista. Cualquier chaval tiene la opción de abrirse un canal y tener su fuerza. Lo que hay que analizar es a dónde vamos los medios de comunicación. Algunos han visto un problema y han tenido pánico a las nuevas tecnologías y a los cambios, pero yo no. Me he adaptado a ellos y por eso El Chiringuito está a la vanguardia, tenemos millones de seguidores en tiktok, Facebook, Instagram…

–¿En El Chiringuito qué parte hay de verdad y de espectáculo?

–El fútbol es espectáculo. No es que nosotros tengamos un guion que diga ahora uno se levanta, otro grita… que, por cierto, hay que gritar menos. Tenemos un equipo de periodistas muy buenos que dan la información, y a partir de ahí los tertulianos no saben cuáles son los temas del programa. Se los imaginan por la actualidad, pero no les mando nada, se enteran en directo, en plató. Quiero que sea natural, improvisado y transparente. Es de verdad. Yo hago las alineaciones pensando en captar la opinión de la gente que nos ve, que sea variado.

–¿De qué exclusiva está más orgulloso?

–La vuelta de Zidane al Madrid. La di en Jugones. Todo el mundo estaba hablando de qué entrenador iba a fichar el Madrid y dije "Zidane es el nuevo entrenador del Madrid". El programa, Jugones, empezaba a las 15:01 y me dieron la noticia por WhatsApp a las 14:59. Ya maquillado y había que cambiar todo. Me acuerdo de la adrenalina, fue muy fuerte, pero hay momentos muy divertidos de ese tipo.