Un buen número de exjugadores del Zamora CF se están poniendo en contacto con el Zamora CF y la familia de José María Casas al tiempo que han expresado en sus redes sociales el pesar por tan triste fallecimiento. Encabezó las muestras de cariño de los exjugadores más recordados Curro Vacas quien no dudó en mostrarse "sin palabras, uno no sabe qué escribir ante noticias como ésta, una persona especial y a la cual le debo el haber podido jugar en el Zamora CF en dos etapas diferentes y haber disfrutado muchísimo del fútbol en ambas. Mi más sentido pésame para la familia". El asturiano Rubén García no dudó en calificar el fallecimiento de Casas como "una gran pérdida, gran persona y grandisimo presidente". No menos inolvidable es Juan Carlos Quero quien reconoce que "sin duda es un día muy triste para todos los que lo conocimos. Carismático, innovador y ganador, tú hiciste con muy poco un Zamora ganador, presidente allá donde estés un abrazo".

El toresano Alberto Fernández se mostró también muy apenado por la noticia: "Una de las personas más importantes e influyentes de la historia del Zamora CF. Él nos enseño que el Zamora CF estaba por encima de todo y de todos. Siempre pensé que volvería a coger las riendas del club. Un gran abrazo para toda la familia". El que fuera preparador físio en la época de Casas, Diego Santos escribió en su tweet: "Lo siento mucho. Muy agradecido por haberme dado la oportunidad de trabajar en el Zamora CF. Mucho ánimo para familia y amigos".