David Movilla, técnico del Zamora CF, señaló al término del encuentro sentirse satisfecho por la victoria de su equipo en un partido "muy complicado". El vasco, que antes de nada tuvo un sentido recuerdo para José María Casas, sin embargo señaló estar más satisfecho "por el espíritu del equipo y su conexión con la grada" que por los tres puntos logrados en el estreno.

"El gol podría no haber entrado, con la enésima parada del portero, pero aún así el equipo habría demostrado tener espíritu. Ha tenido alma, ha sido un grupo frente a un CD Cayón bien optimizado", analizó Movilla sobre el encuentro en el que su Zamora CF "dominó durante la primera mitad y, tras dos ocasiones claras al inicio de la segunda parte, insistió" en su búsqueda del triunfo. "Para mí, el equipo ha transmitido inteligencia, controlando el exceso de ímpetu para no encajar atrás y mantener la solidez , evitando que el partido se convirtiera en un ida y vuelta; y luego el alma, haciendo que la gente haya conectado bien con el grupo", aseguró, afirmando que "la conexión con la grada más el empujón que seguro llegó de arriba" dieron la victoria. Un triunfo "fruto del espíritu, constancia y persistencia". "El resultado es consecuencia del rendimiento, no al revés", subrayó el entrenador.

Recuerdo para José María Casas

Antes de su análisis, por supuesto, David Movilla se dirigió a los medios para honrar la memoria de José María Casas señalando que ese 1-0, esos tres puntos, carecían de importancia en frente al adiós del expresidente.

"El cuerpo técnico y toda la plantilla nos gustaría transmitir nuestras condolencias por este trágico desenlace", aseguró Movilla, añadiendo: "hay que lamentar la pérdida de alguien que ha representado tanto en la historia de este club. Es más importante que cualquier otra cosa en el día de hoy". Una figura que, según dijo, "seguramente empujó en el gol y parte de la victoria es suya".