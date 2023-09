La escisión producida en el equipo masculino del CD Zamarat, en el recién ascendido a Liga EBA, sigue causando polémica. Tras la marcha del "alma mater" del extinto Virgen de la Concha por desavenencias con parte de la directiva del club naranja, además de la salida de otros responsables, ahora son los exjugadores los que alzan la voz para reclamar lo que consideran que es suyo. Se trata de Diop y Kasse, dos hombres que el pasado curso estuvieron en la plantilla de ascenso, los que reclaman un montante global de 400 euros al club.

En declaraciones a este periódico explicaron que ellos, además de jugar, hacían labores de entrenador en colegios y en la Escuela por lo que se les abonaba 200 euros al mes, pero aseguran que no se les ha pagado el mes de junio. Siempre según la versión de los jugadores, desde la entidad "que en un principio quería renovarnos, cuando se enteraron que no queríamos seguir nos dijeron que no nos lo iban a pagar y que nos lo descontaban del curso de entrenador que tuvimos que hacer porque lo reclamaba la Federación". "Nosotros no sabíamos que eso era así, nos dijeron que el curso lo pagaban ellos, y al final no nos pagan junio. Se han aprovechado de nosotros", explica uno de ellos. Lo cierto es que los dos jugadores, de nacionalidad senegalesa, ya tienen nuevo club, pero lamentan que su salida de Zamora haya sido así. Por parte del CD Zamarat no quieren entrar en polémicas, pero se defienden asegurando que los cursos de entrenador "siempre" se van descontando mes a mes, y consideran que se hizo el finiquito y no deben abonar más.