Este Zamora desborda ilusión

"Ilusión" y "disfrutar". Esas son las palabras que más resuenan hoy en el vestuario del Zamora CF. Un plantel que quiere ser grande de nuevo y que afronta con optimismo y gran unión el inicio de liga que tendrá lugar el domingo en el Ruta de la Plata. El comienzo de una campaña que todos los jugadores esperan que sea especial.

A diferencia de campañas anteriores, el club tuvo a bien ayer abrir las puertas del Ruta de la Plata a los medios de comunicación para que pudieran charlar tanto con el técnico David Movilla como con los diferentes jugadores del plantel. Un acto impensable tiempo atrás y que permitió comprobar que, cuando lo que hay que esconder son ganas, compromiso y buenas sensaciones, no tiene sentido echar el cierre.

Varios jugadores fueron requeridos para que dejaran constancia de su visión sobre la temporada, la competición que arranca y sus deseos para la misma. Pero, sin querer, dejaron sobre el verde del Ruta de la Plata otras lecturas igualmente interesantes. La principal, que el mensaje de Movilla ha calado en el grupo y todos parecen tener claros qué objetivos persigue el colectivo: hacer de nuevo grande al Zamora.

Recuperar el sentimiento de pertenencia, la comunión con la grada

Y ese reto, no se mira con números. Se subdivide en tareas que los futbolistas rojiblancos fueron desgranando a través de sus respuestas a las típicas preguntas previas al inicio liguero. Utilizando palabras que podían sonar vacías, huecas de tanto repetirse, pero no fue así.

Dani Hernández, quizá por aquello de llevar más años que ningún otro componente del grupo en el club, fue certero a la hora de definir las metas: "disfrutar y recuperar el sentimiento de pertenencia". Dos puntos importantes para que los rojiblancos lleguen lejos.

"La sensación que tengo antes del inicio de liga es ilusión. Hay ganas de empezar la competición, que es lo bonito", indicaba el capitán tras una "pretemporada dura, como las que le gustan al míster". "Ahora hay otro ambiente, arranca la liga y nuestro objetivo es disfrutar" , puntualizaba el futbolista, señalando que, con ello, se podrá "hacer disfrutar a la gente y enganchar a la afición".

Para Dani, "el año pasado se tuvo un año muy difícil, un año en el que ni nos enganchamos con la gente ni fuimos nosotros mismos" y eso tiene que cambiar. Opinión que comparte con Movilla quien ha indicado que "hay que disfrutar del camino" y que ha hecho "mucha incidencia" en retomar el sentimiento de pertenencia rojiblanca.

"Ese sentimiento a Carlos (Ramos) o a mí nos sobra porque lo rebosamos, pero a los demás hay que transmitirlo. Hay que hacerles sentir lo que es el Zamora, su gente, la provincia y la ciudad para llegar a todos y que el equipo llegue a vivir esos grandes momentos", afirmaba Dani, coincidiendo con su amigo y nuevamente compañero.

Como en Zamora, en ninguna parte

"En casa es donde más feliz se puede ser y yo lo he comprobado, fuera de aquí no he sido todo lo feliz que quiero jugando al fútbol. Nunca mejor que aquí, es el lugar idóneo para sacar mi mejor rendimiento", confesaba Carlos Ramos a los medios en su regreso al Zamora CF, haciendo gala de ese sentimiento que transmitir al equipo.

Para el mediocentro, las sensaciones a día de hoy son "muy buenas, las mismas que otros años con David al frente", apuntando que cree que se está "formando algo muy bonito" en el vestuario rojiblanco, si bien la idea es "demostrarlo los domingos en el campo".

Una vez más, Ramos será uno de los hombres fuertes del vestuario del Zamora CF y su presencia ya se ha hecho notar. Alguno de sus compañeros le mencionó como "el alma de la fiesta" en la jornada de ayer y él, destacó que "hay más pilares fundamentales para sostener ese ambiente, esa alegría que me gusta para el vestuario". Un plantel cuyo objetivo es disfrutar, como recalcó el centrocampista, afirmando que para él eso significa "competir y ser mejor cada día. Pelear por estar lo más arriba en cada paso".

Un club sorprendente y profesional

Sobre la exigencia rojiblanca también tuvieron palabras dos de los recién llegados al club, Fermín Sobrón y Pito Camacho. Dos jugadores que no sabían qué esperaba tras las puertas del Ruta de la Plata y que están "encantados" con el ambiente del vestuario y las relaciones que se han entablado.

"No conocía el Zamora CF por dentro y es un club muy profesional, pocos clubes ofrecen las cosas que se ofrecen aquí", comentaba el portero, afirmando que "cuando llamó David no tenía ni idea del equipo que se iba a crear, pero dudé poco del proyecto que me presentó". Un plantel que para el delantero es "increíble" y que le pilló a pie cambiado. "Me esperaba la típica plantilla del norte, sobria y seca... me sorprendí mucho, es espectacular, me han recibido de forma increíble", reconocía el "nueve" rojiblanco.

Una seña de identidad propia

Por las palabras de los recién llegados, el Zamora CF vuelve a poner el foco en la unidad del grupo. Un arma fundamental para "llegar lo más lejos posible", único objetivo que se fija el plantel a día de hoy, según apuntó otro veterano como Juanan.

El centocampista es un futbolista clave que resumía ayer a la perfección la nueva realidad rojiblanca al destacar que "hablar de objetivos no nos ha venido bien estos años. La única meta debe ser dar el máximo posible y, con ello, volver a unir a equipo y afición". De hecho, Juanan destacaba que, muy posiblemente, "el vínculo entre compañeros, la garra y la energía será la seña de identidad" de este Zamora CF. Un equipo que hoy desborda ilusión.