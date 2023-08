Los últimos doce meses han sido tumultuosos en la selección femenina de fútbol tras el órdago que las jugadoras echaron a la Federación pidiendo el relevo de Jorge Vilda. Ruedas de prensa, renuncias, sospechas, desafíos públicos, encontronazos, revanchas personales... La historia de cómo se ha ido conformando este equipo da para un guión de película en el que la fractura entre el seleccionador y las futbolistas sigue abierta, lo que sin embargo no ha impedido que el equipo haya conseguido un resultado histórico en esta Copa del Mundo que quedará grabado en las páginas de oro del fútbol nacional con el asalto a la cima del Olimpo futbolístico ganando la final del Mundial ante Inglaterra. A continuación aparecen los hechos más relevantes en estos últimos doce meses.

20 de julio de 2022: Derrota ante Inglaterra

España cae en los cuartos de final de la Eurocopa ante Inglaterra (2-1) en la prórroga, tras adelantarse con un gol de Esther González. Otro varapalo para una selección que acudía al torneo con aspiraciones de pisar el podio lideradas por una Alexia Putellas que se lesionó de gravedad en la rodilla días antes del inicio de esta competición.

29 de agosto de 2022: Motín de las jugadoras contra Vilda

La selección se concentró para preparar dos partidos clasificatorios para el Mundial ante Hungría y Ucrania el lunes 29 de agosto, día en que las capitanas mostraron a la Federación su descontento con el seleccionador en una reunión privada. El martes Vilda habló personalmente con cada jugadora para conocer su parecer y ahí quedó de manifiesto la discrepancia entre las azulgranas y las madridistas.

El malestar se elevó a la cúpula de la Federación, presionando a Luis Rubiales para relevar a Vilda en su cargo. Pero el presidente de la RFEF se posicionó a favor del seleccionador. Las capitanas Irene Paredes, Patri Guijarro y Jenni Hermoso participaron en el acto de homenaje a las Sub-20, que habían quedado campeonas del mundo, junto a Vilda evidenciando el distanciamiento del grupo con el técnico madrileño.

1 de septiembre de 2022: Rueda de prensa de las jugadoras reculando

Jorge Vilda y las jugadoras de la selección protagonizan dos ruedas de prensa por separado en la que ofrecen su punto de vista sobre la situación que se está viviendo en el seno del equipo tras el motín del vestuario, después de que las capitanas solicitasen la destitución del seleccionador en una conversación con el propio Vilda. El seleccionador manifestó sentirse "profundamente dolido con esta situación, sobre todo por la forma de proceder porque se han traspasado los códigos de fútbol. Lo que pasa en vestuario se queda en el vestuario y se debe solucionar en el vestuario". Las jugadoras, ante la dimensión que había tomado el asunto en los medio, recularon y mintieron en su comparecencia negando haber exigido la marcha del seleccionador.

Posteriormente, y sin compartir mesa con el técnico, le tocó el turno a las tres capitanas, Irene Paredes, Jenni Hermoso y Patri Guijarro. Capitanas que se vieron respaldas por todas las jugadoras de la selección, que se personaron en la sala de prensa para mostrar la unidad del grupo en un momento tan delicado. Tomó la palabra la primera capitana, Irene Paredes, que arrancó tratando de desmentir la información publicada y constratada por los medios: "Estamos aquí porque lo hemos pedido expresamente y debido a la información que ha salido, queremos dar nuestra versión de la información que está saliendo. En ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Las capitanas le hemos transmitido el sentir de las jugadoras".

Patri Guijarro confirmó que "hay un malestar general del equipo tras lo que hemos vivido al final de la Eurocopa. Pensamos que tenemos un grupo que puede lograr grandes títulos. Lo pensamos y lo sentimos. Y tras lo vivido en la Eurocopa, el grupo decide trasladar el mensaje al seleccionador. Creemos que podemos ganar algo importante". Y Jenni Hermoso, que no estuvo en la Eurocopa por lesión, declaró que "estamos defendiendo a nuestra selección. Transmitimos un mensaje de malestar generalizado. Y a partir de eso cada una es consecuente del sitio en que está".

22 de septiembre de 2022: 15 jugadoras renuncian a la selección

15 jugadoras de la selección española de fútbol remitieron un correo electrónico a la RFEF anunciando su decisión de renunciar al combinado nacional. Patri Guijarro, Lucía García, Ouahabi, Mapi León, Pina, Aleixandri, Ona Batlle, Pereira, Bonmatí, Sandra Paños, Sarriegi, Moraza, Lola Gallardo, Eizaguirre y Caldentey enviaron un correo a la Federación renunciando a la convocatoria de Vilda. Advertían que "los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, están afectando de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud. (...) Actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable y por ello solicito no ser convocada hasta que la situación no se revierta".

Las capitanas Irene Paredes y Jenni Hermoso no aparecen entre las firmantes. Paredes fue quien dio la cara en la rueda de prensa en la que afirmaron no haber pedido la cabeza del seleccionador, y terminó muy señalada, por lo que no quiso liderar esta nueva revuelta. Desde el grupo se apuntó que ambas respaldaban la medida tomada. Lo mismo ocurrió con Putellas, lesionada de larga duración que no participó en el motín directamente ni mandó el email al no estar en situación de ser convocada, pero que se posicionó inicialmente del lado de sus compañeras aunque su situación estaba en un limbo. La RFEF contragolpeó con un duro comunicado en el que se podía leer: "No vamos a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias".

11 de octubre de 2022: Histórica victoria ante Estados Unidos en El Sadar

Jorge Vilda mantiene el apoyo de Rubiales, que le confirmó en su cargo, y comienza a construir una nueva selección sin las 18 implicadas en el motín: las 15 rebeldes que mandaron el email más Paredes, Hermoso y Alexia. El seleccionador reconstruyó la convocatoria apoyándose en las jugadoras del Real Madrid, que no secundaron la postura de sus compañeras 'rebeldes', con amplia mayoría de las jugadoras del Barcelona. Empezando por la portera Misa, que tapaba el hueco dejado en la portería por la azulgrana Sandra Paños.

A esas futbolistas incorporó jóvenes promesas que despuntaban en categorías inferiores de la selección, y lo acabó de completar con otras jugadoras de clubes de fuera de España. Y los resultados comienzan a dar la razón al seleccionador. El 11 de octubre la selección consiguió un triunfo histórico (2-0) ante Estados Unidos en el encuentro amistoso disputado en El Sadar ante 12.000 espectadores. Las de Jorge Vilda, pitado en la previa al anunciarse su nombre por megafonía, lograron ganar por primera vez a las estadounidenses, vigentes campeonas del mundo y número 1 del ránking mundial. Laia Codina y Esther González hicieron los tantos del encuentro.

6 de febrero de 2023: Hermoso, primera 'rebelde' que regresa a la selección

Jorge Vilda ofrece la lista de convocadas para la disputa de la Copa de Naciones, torneo de carácter amistoso que sirve para la preparación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Australia es anfitriona del torneo amistoso en el que España juega el 16 de febrero frente a la selección local, el 19 contra Jamaica y el 22 contra República Checa.

La principal novedad es el regreso a la convocatoria de Jenni Hermoso, quien se había ausentado de las últimas convocatorias y había mostrado su apoyo a las llamadas 15 'rebeldes' que están enfrentadas a la Federación por la continuidad de Vilda. Es el primer regreso de una 'rebelde' a la convocatoria, aunque Hermoso, que estuvo en la primera rueda de prensa, no envió el email renunciando a ser convocada, lo que le permitió a Vilda diferenciarla del resto. Hermoso, jugadora del Pachuca mexicano, mostró públicamente su postura. "Entiendo sus razones, yo también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado [...]. Aunque no comparta las formas, sí empatizo con la necesidad de hacer algo ya", expresó la delantera madrileña.

Vilda se sentía fuerte y así lo advertía al analizar la lista de convocadas para los partidos de la Nations League mandando un mensaje a las ‘rebeldes’: "Si el Mundial se jugase ahora, me iría con estas 25 jugadoras. Para ganar un gran torneo, igual lo mejor no es ir con las mejores jugadoras. Igual no se es mejor equipo poniendo a las jugadoras que mejor juegan. Sino con otras características que ahora sí tenemos en nuestro equipo".

31 de marzo de 2023: Irene Paredes vuelve a la selección

Jorge Vilda ofrece la lista de convocadas para los amistosos contra Noruega y China, la última llamada antes de la definitiva para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia, y la gran novedad es el regreso de Irene Paredes, jugadora del Barcelona y capitana de la selección que apoyó a las '15 rebeldes', aunque no firmó el comunicado. Circunstancia que le permitió, como a Jenni Hermoso, regresar en la convocatoria de la selección.

Durante los últimos meses la Federación había realizado un acercamiento con las jugadoras a través de Alexia Putellas, que después de apoyar a sus compañeras y ser una de las voces del motín, pasó a ser clave en el acercamiento. La dos veces Balón de Oro tenía muchos compromisos publicitarios que la 'obligaban' a estar en el Mundial y fue el atajo que tomó Rubiales para tratar de arreglar el desencuentro con las futbolistas. Además, dentro del grupo de las 15 jugadoras que rechazaron ser convocadas había diferencias entre las que se mantienen firmes en su desafío a Vilda, en el que tienen más presencia el núcleo de jugadoras del Barcelona, y las que pretendían tender puentes para poder estar en el Mundial.

Vilda ya dejaba entrever que la incorporación de Putellas al grupo para el Mundial sería una realidad: "Sobre Alexia, decir que estamos esperando a que se recupere. Una vez lo haga, hablaremos de todas las hipótesis. Los 'y si' en el fútbol no valen. Solo queda pensar en el presente. Para nosotros es una gran noticia que Alexia haya vuelto a sonreír y a trabajar con sus compañeras. Deseamos que se recupere. Nosotros la esperamos".

12 de junio de 2023: Vilda da la prelista con Alexia y tres 'rebeldes' más

El seleccionador femenino de fútbol, Jorge Vilda, hacía pública la prelista de 30 jugadoras para la preparación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Convocatoria en la que reaparecían Alexia Putellas y tres de las 15 rebeldes que renunciaron a la selección en su día vía email: Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. A ellas se sumaban Putellas, Hermoso y Paredes, con lo que el seleccionador sumaba al grupo mundialista a seis de las 18 futbolistas que le desafiaron a finales de agosto. Todas ellas estuvieron presentes en la lista definitiva.

Llamó poderosamente la atención el descarte de Sandra Paños, la que fue su apuesta en la portería contra viento y marea en los últimos tiempos. El apoyo de Paños al motín de las jugadoras decepcionó al seleccionador, que la había respaldado cuando las cosas no le iban bien. Y decidió cobrarse la venganza en plato frío

20 de agosto de 2023: Campeonas del mundo

396 días después de caer en aquellos cuartos de final de la Eurocopa ante Inglaterra, España se tomaba cumplida venganza ganando la final del Mundial en Sídney con un gol de Olga Carmona. La primera vez que pasaban el cruce de una eliminatoria en un gran torneo, la primera vez que pisaban unos cuartos de final, la primera que llegaban a una semifinal, la primera que disputaban una final... Y la primera que han conquistado un Mundial que tiene detrás mucho trabajo y momentos muy duros en estas 56 semanas en las que la relación entre Vilda y sus jugadoras se deterioró hasta quedarse en tierra 12 de las 18 jugadoras que pidieron su salida para "optar a ganar títulos en los grandes torneos". Llegó el primero, un título Mundial, y lo hizo con Vilda en el banquillo. Y con Irene Paredes, Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey en el césped. Una conquista que cierra heridas, pero no cura. La relación fría sigue siéndolo.