Al término del encuentro entre el Zamora CF y un Salamanca UDS plagado de canteranos (5-0), David Movilla hacía su particular balance de lo acontecido y aseguraba que el amistoso no le había dejado buenas sensaciones. “Nos enteramos hace ya una semana de que no venían con el primer equipo, sino que lo hacían con algunos del filial, pero al final han sido todos del filial, excepto Moha. La diferencia era grande y solo podemos felicitar a los jugadores del Salamanca porque lo han intentado, pero están en otra fase de preparación. Hay una diferencia clara de nivel y es el partido que menos nos ha servido”, se lamentaba el entrenador. “La verdad es no hemos podido estar al nivel de exigencia que requeríamos”, añadió.

Para lo que sí sirvió el encuentro es para hacer diferentes probaturas entre sus futbolistas, y eso sí lo aprovechó el vasco ubicando a sus futbolistas en diversas posiciones para conocer los diferentes registros que les ofrecen y ver cómo responden. Actuación de los canteranos En esta dirección, Movilla habló de lo que están aportando los canteranos que están teniendo la oportunidad de demostrar su valía y calidad en esta pretemporada con el primer equipo. “Su nivel de participación lo va a marcar su rendimiento, medido y comparado con los que tienen ficha en el primer equipo”, indicó el míster quien, no obstante, dejó claro que “esto no es una ONG”. “Esto es un equipo de alto rendimiento y hay algunos que pueden estar más cerca y otros que su proceso evolutivo necesita más tiempo”, añadió. A este respecto, y reiterando que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, recordó que el canterano Mario, que tenía opciones de quedarse, decidió marcharse y probar suerte en otro club. Además, y tras la última incorporación de Asier Etxaburu, en el Zamora CF queda libre una ficha y en el club están con la mirada puesta en el mercado. “Hay una posición que entendemos que podemos mejorarla, pero si no sale en el mercado algo que mejore lo que tenemos pues nos vamos a quedar con lo que estamos”, apuntó el míster quien confesó estar “contento” con la plantilla que han confeccionado en “tiempo récord” entre todo el staff técnico. Estado físico Por lo que se refiere al estado físico del vestuario y al hecho de haber acabado el encuentro con 9, David Movilla le restó importancia, y aseguró que fue más bien por prevenir, ante la normativa de que un jugador que ha sido sustituido no puede volver a entrar en el terreno de juego. “No son lesiones graves, pero no quiero asumir riesgos, y eso nos lleva a quedarnos con 10 o 9 jugadores”, además de querer probar al equipo en inferioridad numérica. En cuanto a los no convocados, sí explicó que Pito Camacho “el otro día forzó más de lo debido y ahora tiene que parar”, mientras que Theo “ya está en esa fase de meter volumen, pero no ha entrenador todavía con el grupo”, Carlos Ramos sigue con una molestia en la cadera que le ha provocado un problema en el abductor para concluir con Roger que tiene una microrrotura muscular. “El resto va en el proceso normal y con las sobrecargas normas”, aunque ya empezarán a bajar el volumen. El equipo afrontará desde este lunes una nueva semana con dos amistosos, miércoles y jueves, ante Real Ávila y Segoviana.