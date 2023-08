El entrenador del Zamora CF, David Movilla, explicaba al término del encuentro que la cita vivida en Guijuelo en memoria de Agustín Villar era, sin duda, "una fecha señalada". "No tuve el placer de conocerle, pero sí nos han hablado de él, de la eterna sonrisa de Agustín en los momentos de adversidad" recordando, además, el lema de "siempre amanece" que se vincula siempre al de Peleagonzalo.

En este sentido, ha confesado que Dani Hernández ha hablado a los jugadores nuevos de Agustín Villar porque "las personas que han honrado este escudo como lo hizo Agustín, merecen ser recordadas, homenajeadas, tanto él como su familia, para tener presentes esos valores de los él hizo gala".

En cuanto al encuentro, comentó que "seguimos acumulando carga y minutos en las piernas" y sobre el rendimiento apuntó que "hemos tenido unos 20-25 minutos buenos, de ritmo y verticalidad. Después del gol, el empate y el parón por la hidratación nos ha cortado y desde ahí el Guijuelo ha estado algo mejor que nosotros. Hemos ido de más a menos".

En su intervención, el míster volvió a dejar claro que el equipo tiene margen de mejora en todos los aspectos y "no hay nada que me ocupe ni me preocupe más de lo debido".

Por último, en referencia a las bajas lamentó las molestias que arrastra Ramos en la cadera y la baja de Roger tras el último entrenamiento o el incidente con Parra que "no tiene gravedad", mientras que espera que Theo pueda hacer ya tareas más intensas.