Irati Osa, ganadora del Descenso del Sella en K-1, se defendió ayer de las acusaciones recibidas por parte de Irene Gana, quien terminó en segundo lugar, tras decir esta que Osa se había impuesto de forma injusta. "Gané limpiamente y sin juego sucio", indica. Irene Gana señaló tras la prueba que tres participantes se pusieron de acuerdo para no dejarle esprintar en el final de la prueba y dar la victoria a Irati Osa. Estas acusaciones no han sentado nada bien a la campeona de este año, que ha saltado a defenderse.

Para Osa, Gana "demuestra que no ha asumido la derrota". Amplía que "Gana se conformó con quedarse a la ‘V’, desde donde es imposible disputar el sprint. Fue su decisión ponerse ahí y no culpa de nadie". La ganadora argumenta que "es una pena que Gana tenga que esperar unos días para malmeter contra una llegada limpia y justa. Creo que el buen deportista no solo es el que gana sino el que sabe perder". Argumenta que la pena lleva el añadido de que "he compartido con Irene regatas internacionales, nacionales e incluso le he abierto las puertas de mi casa para entrenar juntas. Ella sabe que nunca he jugado sucio".