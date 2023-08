Un nuevo Balonmano Zamora inicia su pretemporada

El Balonmano Zamora Enamora inició ayer los entrenamientos de pretemporada bajo la dirección de nuevo de Fran González que ha diseñado una plantilla muy reforzada tanto en el plano físico como en el táctico para intentar no pasar los apuros en la clasificación de la temporada pasada.

«Estamos ilusionados porque se ha producico una renovación bastante importante de la plantilla, es gente joven, con muchas ganas de trabajar, las mismas que tengo yo y las mismas que vamos a demostrar durante todo el año», señaló el técnico pistacho.

«Hemos visto lo que nos faltaba el año pasado y era un poco tema físico, de envergadura, de estilos, nos faltaban zurdos en la primera línea, y yo creo que hemos compensado un poquito y hemos traído lanzadores y envergadura porque la categoría te lo demanda», añadió Fran González.

El entrenador del Zamora Enamora insistió en que será una pretemporada dura en la que habrá entrenos de mañana y tarde todos los días. «Tenemos cerrados cinco amistosos pero uno es un triangular que jugamos en Guadalajara» y reconoció que la plantilla ya está completa: «Creo que no le falta nada más, porque la gente viene con mucha ilusión y el capítulo de fichaje lo damos por cerrado. Me hubiera gustado que se hubiera quedado alguno de los que estaban antes, pero bueno, sería imposible porque a la gente le ofrecen trabajo y tal como están las cosas hoy en día, pues es normal que decían irse. Pero la gente viene con muchas ganas por lo que pude ver hasta ahora, por la sensación que tengo». El técnico asturiano recuerda que con la repesca en División de Plata «se nos abrió una puerta muy bonita, después del palo que nos llevamos en el último partido. Pero todo se solucionó por el azar, la suerte o lo que sea que nos dio esta segunda oportunidad, y, sobre todo, los que estaban el año pasado saben que no podemos desaprovecharla».

Por su parte, el capitán Guillermo García Carballo reconoce que habrá que trabajar duro en la pretemporada porque los cambios en la plantilla han sido muchos: «Habrá que irse adaptando todo el mundo al estilo de juego de cada uno. No es lo mismo que antaño cuando nos conocíamos todoss porque llevábamos mucho tiempo jugando juntos, pero este es un año de mucho cambio. Hemos vuelto a la competición normal con el formato de antes y yo creo que la afrontamos con mucha ilusión y con ganas de hacer las cosas bien y acabar en una buena posición».

«Volver a salir en la misma categorías te da la ilusión de seguir aquí, de poder volver a demostrar que merecemos estar aquí y luchar por demostrarlo y porque la gente confíe en nosotros», añadió el jugador zamorano

El capitán pistacho reconoce que su veteranía supone una responsabilidad añadida: «Al final los que llevamos aquí mucho tiempo somos conscientes de que no se pueden repetir las cosas que hayan pasado tiempo atrás, porque ni es la misma gente, ni la gente está igual ni nada. La experiencia te hace saber que hay que apretar desde el principio».

Como es sabido, el equipo no podrá contar de momento con Jortos quien progresa en la recuperación de su última lesión aunque no se marca plazos concretos para regresar a los entrenamientos aunque parece difícil que sea antes de 2024.