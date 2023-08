Ciudad de Zamora, cuarto en el Regional de Edad de piragüismo

El club San Gregorio Ciudad de Zamora alcanzó la cuarta posición en la segunda prueba del Campeonato Regional de Edad disputada en la localidad leonesa de Tabuyo del Monte con cuatro clubes zamoranos entre los once primeros clasificados y un total de once medallas. De entre las categoría de prebenjamín a cadete que se dieron cita, los clubes zamorano no presentaron ni un solo palista alevín.

La primera medalla de oro para el piragüismo zamorano la consiguió en Infantil A Venelin Dimitrov (P. Duero) que estuvo a compañado el podio por Marcos Prieto (Sangregorio) que fue tercero e Iker Coca, séptimo. También fue zamorana la primera clasificada en cadete femenino, Lidia Rodríguez (Duero) y Adriadna Fernández (Villaralbo) terminó cuarta. Los primeros puestos zamoranos se prolongaron al Infantil B femenino con medalla de oro para Ainara García y el bronce para Celia Roales, ambas del Ciudad de Zamora que se hizo además con el bronce de Marcos Diego y el sexto puesto de Mario Bragado en Infantil Masculino B. En cadete B, P. Duero se llevó el oro y el bronce con Marina Giralda y Nikol Georgieva, y en la prueba masculina fue segundo Rodrigo Asensio (Fresno), José Piorno (Fluvial) fue quinto; Mario Galván, sexto, yJavier García, séptimo. Ya en cadete A, Noemi Cano (Duero) firmó la cuarta posición y Nerea Yeguas (Villaralbo) terminó quinta. Y entre los cadetes A, Jon Valtuille se adjudicó el sexto puesto. También fueron buenos los resultados de los benjamines zamoranos con victoria y segundo puesto para Irene Galván y Ariadna Santarén; el tercero de David Prieto y el cuarto de Pablo Baz, todos ellos del Sangregorio-Ciudad de Zamora. La primera posición por clubes se la llevó el Piragüismo Antares, con Ciudad de Zamora en la cuarta posición; Fluvial de Villaralbo en la séptima; P. Duero en la octava y Fresno, en la undécima.