Cuando nadie, o casi nadie, pensaba que las mujeres podrían llegar a vivir del fútbol, cuando las jugadoras de hoy en día crecieron sin referentes porque, entonces, el fútbol femenino no existía porque no se vendía, estaba Marta. Así, sin apellidos. Vieira Da Silva, pero nunca los ha necesitado. Todos saben quien es. La ’Rainha’ del fútbol, la mejor de la historia. La que recogía todos los premios mientras que Leo Messi y Cristiano Ronaldo se iban turnando. La que abrió el camino para todas las que triunfan hoy.

Tras la dolorosa eliminación de Brasil en la fase de grupos -después de ganar el primer partido contra Panamá (4-0), perder el segundo contra Francia (2-1) y empatar el último con Jamaica (0-0)-, Marta anunció que aquí, a sus 37 años, terminaba su historia con los mundiales. Una historia que empezó en 2007, en China, donde fue subcampeona, y que acaba en 2023, tras cinco ediciones.

Discurso ejemplar

Como ha sido costumbre durante todos estos años, su mensaje dio la vuelta al mundo y caló en los corazones de toda una generación que ha crecido con ella: “¿Sabes lo que es genial? Que cuando empecé a jugar no tenía referentes femeninos. Vosotros, los periodistas, no enseñabais el fútbol practicado por mujeres. ¿Cómo se suponía que los iba a haber? ¿Cómo imaginar que podría llegar a la selección y convertirme en lo que soy? Hoy salimos a la calle y las familias nos paran y nos dicen ‘Mi hija te adora, quiere ser como tú’. Y no solo con Marta, también con otras jugadoras. Hoy tenemos nuestras propias referentes. Nada de esto hubiera ocurrido si nosotras nos hubiésemos detenido ante los primeros obstáculos”.

Y dejó un recado: “Marta acaba aquí. Ya no hay más Copa para Marta. Estoy muy agradecida por la oportunidad de volver a jugar un Mundial y muy feliz con todo esto que está sucediendo en el fútbol femenino en Brasil y en todo el mundo. Continuad apostando y apoyando. Porque para mí es el final. Pero, para ellas, solo el comienzo”.

Elogiada

Tras su anuncio, muchas futbolistas quisieron dedicarle unas palabras. “Yo no tuve referentes femeninos, y la primera vez que escuché hablar de alguien fue de ella, sin ponerle cara. Luego ya pude ver vídeos. Es brutal cómo ha mantenido ese nivel en la élite durante tanto tiempo. Solo me queda darle la enhorabuena y las gracias por todo lo que ha hecho”, decía Irene Paredes.

“Qué icono. Qué pionera. Gracias, Marta”, publicó Ada Hegerberg. Y Alexia Putellas no faltó: “Gracias por abrir puertas, por inspirar a todos los que amamos este deporte y por ser referente. Gracias por todo, leyenda”.