Me presento, soy Victoria Fraile, mujer, piragüista, fisioterapeuta y madre, en ese orden he ido creciendo como persona. El orden de prioridades actualmente en la vida, es obviamente otro.

Tras haber participado en este último campeonato de España de Velocidad de Veteranos me ha surgido la necesidad de hacer una profunda reflexión.

Es preocupante el gran abandono por parte de las mujeres de la práctica deportiva, no sólo en el alto rendimiento, cuando llegamos a una edad en la que, probablemente la maternidad y lo que ella conlleva y la falta de una conciliación real, alteran el orden de prioridades en nuestra vida.

Recientemente la Junta de Castilla y León ha publicado unas subvenciones para las madres deportistas con un buen propósito, pero la realidad dista mucho de los criterios que exigen para concederlas.

La maternidad no solo es el embarazo y el parto, es el cambio brutal, físico, hormonal y mental que sufre el cuerpo de la mujer, deportista o no. Es tener un bebé que demandará una lactancia materna, lo que implica que el cuerpo de la mujer está dedicado a gastar su energía en producir la leche. Según la OMS dos años es lo recomendable.

Es tener un bebé que se despierta cada dos / tres horas, que quizá tenga cólicos, que quiera continuamente comer o no, que tiene que inmunizarse y que no entiende que mamá está cansada de entrenar/ trabajar.

La ciencia dice que el cuerpo de la mujer tarda, al menos, dos años en volver a ser el mismo que antes del embarazo. Todo esto pensando que no surge ningún contratiempo como en mi caso con un trastorno hormonal que me dejó tres meses de baja y un largo proceso posterior de recuperación.

Admiro a las mujeres que lo han conseguido: Teresa Portela, Ona Carbonell, Ana Peleteiro…

Pero las cifras hablan, y lo veo a diario, mujeres que renuncian o posponen la práctica deportiva en favor de cuidar/criar a sus hijos. Porque muchas veces… no se puede, aunque se quiera.

Yo, tengo la suerte de tener un gran soporte familiar que me ayuda y me acompaña en el camino, de tener una gran fuerza de voluntad para seguir practicando piragüismo (aunque no todo lo que me gustaría), de tener unos compañeros que, al final, siempre me pican para volver a la competición, aunque sea en la categoría veteranos.

La maternidad no es fácil, ni siquiera cuando todo va bien, retomar el deporte de élite o alto rendimiento (no remunerado) a la par que la carrera profesional (el sueldo del que tienes que vivir) se me antoja como una utopía.

Aún queda mucho camino por andar en esto de la conciliación.

Me gustaría dejar mi granito de arena para animar a esas mamás trabajadoras o no, deportistas o no a que no dejen de hacer aquello que les apasiona, aunque sea un poquito.

Y que juntas, hagamos una sociedad en la que las mujeres, aun siendo madres podamos conciliar, desarrollarnos profesional, personal y deportivamente al 100% sin renunciar.