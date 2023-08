Marta Vieria celebraba sus 20 años en los Mundiales. Lo que se esperaba como un día emocionante y bonito para la 'canarinha' se convirtió en una pesadilla. El equipo dirigido por Pia Sundhage cayó eliminado ante la gesta histórica de Jamaica, que le ha robado la segunda plaza de grupo, en el último partido de Marta con la selección brasileña. Se retira 'La Reinha', la primera referente del fútbol femenino, el primer nombre que irrumpió a nivel global en un mundo solo reservado para los hombres. No es la despedida que quería, ni la que Marta se merecía, pero nada podrá empañar su leyenda. "Marta se acaba aquí. Yo acabo, pero ellas continúan. Apoyen el fútbol femenino en Brasil y en el mundo", pedía la jugadora tras la eliminación de Brasil.

La historia de amor entre Marta y el fútbol empezó como tantas otras. Un balón, dos postes improvisados y ganas de jugar. En su Dos Riachos natal, ciudad al noroeste de Brasil de poco más de 10.000 habitantes, fue donde se escabullía de sus hermanos para poder seguir jugando a fútbol con sus amigos. Pese a que desde 1983 se había levantado el veto para que las mujeres jugaran a la pelota, impuesto en 1941, los prejuicios y las barreras seguían bien presentes. Pero eso a Marta no le impidió desobedecer y, con 14 años, tomó un autobús durante tres días hasta Rio de Janeiro. Allí estaba el Vasco Da Gama, uno de los pocos clubs en el país que contaba con un equipo femenino, donde quedaron embelesados por su talento y no dudaron en ficharla.

El fútbol brasileño la disfrutó cuatro años antes de que diera el salto al Umea IK sueco (2004-2008) y el mundo empezara a saber de Marta. Pasó también por Estados Unidos en diferentes etapas, con la camiseta de Los Angeles Sol, FC Golden Pride y Western New York Flash, pero donde marcó a sus compatriotas fue durante su etapa en el Santos, equipo histórico de Pelé. Desde 2017 hasta el presente, es jugadora del Orlando Pride.

Trofeos cosechó todos los habidos y por haber, tanto a nivel individual como colectivo. Fue campeona de liga en todos los países en los que jugó, excepto en Brasil. Levantó la UEFA Champions League 2003/04 en el Umea y la CONMEBOL Libertadores 2009 con el Santos. Acumuló Copas y Supercopas, sin embargo, la principal camiseta en la trayectoria de Marta iba a ser una: la Verdeamarela.

La primera vez que se puso la camiseta de la 'canarinha' fue en 2002, con 16 años, de forma simultánea en la Sub17 y Sub 19. Nunca nadie lo había hecho, pero Marta siempre ha sido de romper las reglas. Su carrera con la selección, que acaba con la eliminación de Brasil en Australia y Nueva Zelanda, le ha permitido cosechar medallas olímpicas (plata en Atenas 2004 y Pekín 2008), además de dos títulos de los Panamericanos en 2003 y 2007. Sin embargo, la gran cita que siempre ha tenido pendiente Marta ha sido el Mundial.

La dueña de seis Balones de Oro (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018) ha disputado seis Copas del Mundo, en las cuales ha marcado en cinco (menos en el de Australia y Nueva Zelanda). La 'Rainha' solo ha llegado a una final del Mundial con Brasil, en China 2007, donde fue la gran estrella de la selección y del torneo. Se tuvo que conformar con el subcampeonato y, desde entonces, la 'canarinha' nunca ha vuelto a llegar tan lejos. Con la eliminación ahora en la fase de grupos, Marta se despide con un sabor agridulce de su escenario favorito.

"¿Sabes lo que es genial? Cuando empecé a jugar yo no tenía una ídolo del equipo femenino. Ustedes [los medios de comunicación] no mostraban fútbol femenino. ¿Cómo se suponía que los iba a ver? ¿Cómo iba a imaginar que podría llegar a la selección, convertirme en lo que soy, en una referencia? Hoy salimos a la calle y la gente nos paran para hablar, nos dicen 'mi hija te adora, ella quiere ser como tú'. Y no solo con Marta, con otras jugadoras también", decía la jugadora emblema antes del partido definitivo.

Ahora cuelga la zamarra de la 'canarinha'. 'La Rainha' se despide. La primera referente del fútbol femenino pasa a ser una aficionada más, que podrá disfrutar de todo lo que ella ha ayudado a conseguir.