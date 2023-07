A sus 40 años, Raquel Álvarez Polo sigue siendo incombustible y dio una nueva lección de superación, esfuerzo y trabajo a las nuevas generaciones. La atleta toresana quedó sexta de España en salto de altura en los Campeonatos Nacionales que se celebraron durante todo el fin de semana en Torrent (Valencia) dejando patente que está en disposición de pugnar por la medalla, aunque este domingo se quedara a dos centímetros de su mejor marca del año. Álvarez Polo ya auguró una competición muy igualada, y competida, y no defraudó, y es que se vio un grandísimo nivel entre las atletas, lo que hace que la gesta de la zamorana sea todavía mayor. "Estoy contenta y súper orgullosa de haber estado en el Campeonato porque hay mucha gente que se quedó fuera al no tener mínima. Ha habido mucho nivel", explicó a este periódico la saltadora quien, lamentó, no haber igualado su mejor marca de este año, de 1,79.

"He arriesgado porque me daba igual ser quinta que sexta" "He arriesgado porque me daba igual ser quinta que sexta, y fue a por la medalla pero no salió. No hice bien la carrera de aproximación al salto pero estoy muy feliz. 1,77 ha sido un buen salto, la segunda mejor marca del año y he cumplido", añadió la toresana, ahora enrolada en el club de Las Celtiberas de Soria. En cuanto a la vencedora de la jornada en Torrent, Una Stancev (Trops-Cueva de Nerja) encadenó su segundo entorchado consecutivo en salto de altura, tras imponerse con una marca de 1,86 metros. La granadina, de origen serbio, superó en 6 centímetros a la Cristina Ferrando (Playas de Castellón), plata con 1,80 metros, y Nuria Caballero (FC Barcelona), que se debió conformar con el bronce por su mayor número de nulos.