Manuel Alesander Alonso, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora: "Somos el Gobierno que más ha invertido en Deportes"

Manuel Alesander Alonso ostenta el récord de ser la persona que más tiempo ha estado al frente de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, y su meta es acabar este nuevo ciclo cumpliendo el programa y objetivos que se marcó a su llegada. El edil defiende su gestión y asegura que hay diálogo con todos los clubes y deportistas de la ciudad, aunque admite que "no siempre llueve a gusto de todos".

–No solo repite, sino que tripite como concejal de Deportes, ¿premio o castigo?

–Considero que es un premio. Es más, ahora que el pacto está cerrado y en marcha, puedo decir que desde el primer momento yo pedí seguir en el área. En Deportes somos un equipo en el que soy uno más, me gusta el ambiente que hemos creado estos 8 años. También hay cosas que quiero rematar y que la pandemia no dejó, no me gusta dejar las cosas a medias.

–Su nombre sonaba también para otras responsabilidades, pero finalmente se queda solo con Deportes, ¿a qué se debe?

–No es lo mismo una mayoría absoluta que una simple en la que te ves "obligado" a pactar. Entiendo que el alcalde en este caso, a pesar de que se hablaron varias cosas, optó por facilitar mi trabajo como médico residente ahora que no estoy liberado. En resumen, no es por falta de capacidad o falta de confianza por parte del alcalde, al final se valoran las circunstancias en el momento, no obstante, quedan 4 años... Esto acaba de empezar.

–Han sido 8 años intensos, ¿qué destacaría?

–Voy a destacar dos cosas. La buena, que hay diálogo con todos los clubes, deportistas... y eso ha llevado a que Deportes cambie y se adapte a las necesidades. La mala, que había y hay mucho por hacer todavía para llegar a satisfacer a todos, pero creo que en estos 4 años (si no hay otro desastre mundial) se acabará, más o menos, con todo lo que estaba pendiente.

–A título personal también ha habido una evolución en su relación con los clubes y deportistas.

–Al final todos valoran el trabajo y el diálogo. Cuando no sabes de algo no queda otra que ponerte las pilas y aprender, nadie nace sabido, pero sí con la capacidad de aprender. Ahí es donde radica el éxito: trabajo, trabajo y trabajo y también, mucho diálogo, sobre todo con los que no estaban siendo escuchados.

–Se han oído muchas críticas, ¿cómo definiría su relación con los clubes?

–Pues sinceramente, después de 8 años, creo que siendo Deportes un área tan amplia, no se han oído tantas. Si hubiera sido así, no me embarcaría otros 4 años más. Evidentemente nunca llueve a gusto de todos, lo importante de las críticas es saber explicar las cosas porque no siempre los que critican tienen razón, de igual manera, es importante pedir perdón y rectificar cuando uno se equivoca. También decir que el problema muchas veces en nuestra sociedad es que solamente se habla de lo malo, de las cosas buenas, que imagino que en 8 años alguna se habrá hecho, no se habla tanto.

–Es cierto que a veces ha recurrido a las redes sociales para contestar críticas.

–Y no es el mejor medio, pero muchas veces te ves en la obligación de tener que salir al paso de las verdaderas barbaridades y mentiras que se cuentan. Muchas veces no se informa, no se contrasta, solamente se opina sin saber qué hay detrás. Y una opinión no es ni la verdad ni la realidad, es una opinión. Siempre he dicho que antes de creernos una parte, es siempre bueno escuchar las dos, y si nos cuentan algo un poco raro, intentar informarnos. En Deportes, por ejemplo, creamos el correo incidencias.deportes@zamora.es para las subsanar problemas, pero también para contestar dudas.

–¿Qué balance hace de estos 8 años?

–El balance lo debe hacer la gente que utiliza todo lo que el área puede ofrecer. Como me preguntas a mí, te diré que creo que ha habido muchos cambios para bien, tanto en los servicios, en las infraestructuras, como en la atención a los clubes, deportistas y usuarios. Evidentemente ahora nos queda mejorar en aquello que se ha quedado atrás, cambiar las cosas que se hayan hecho mal y seguir trabajando. La pandemia frenó muchos proyectos, creo que estos 4 años van a servir para terminar con todo, o casi todo, lo que quería hacer cuando empecé.

–¿Cómo está funcionando y qué respuesta ha tenido la informatización y nueva ordenanza?

–Todavía no está en vigor. En breve se dará contestación en pleno a las alegaciones presentadas y se publicará el texto definitivo. Tanto el reglamento como la ordenanza fueron mandados a la oposición, a los clubes, se expuso al público general... Creo que es un reglamento muy completo y una ordenanza que, cuando esté totalmente desplegada, va a llevar al siguiente nivel al área. Respecto de la informatización obligada por el COVID, quiero dar las gracias a mi compañero José Antonio de Alcaldía, que desarrolló la página en tiempo récord. Evidentemente no es una herramienta perfecta, pero no ha costado ni un euro a las arcas municipales. El contrato que está por salir en breve contempla la completa informatización del área con el control de accesos y será una herramienta mucho más potente y con mucha más capacidad, por algo el presupuesto está en unos 400/500 mil euros.

–Para este mandato, ¿qué mejoras en infraestructuras destacaría?

–Está todo en el programa y todo eso es lo que voy a cumplir, evidentemente es un programa de máximos, pero esa es la meta. En el pleno de esta semana fueron 500.000 euros para el nuevo campo de fútbol que se hará en el Ruta de la Plata. La nueva pista de voley playa y las nuevas pistas de touch tenis se adjudicarán en breve por 66.234,28. He asumido de nuevo el cargo hace poco, creo que estando en el comienzo del nuevo mandato, la cosa no va mal.

–¿Aumentará la inversión?

–En pocas palabras, sí. Ahí están los datos, y ahí está el programa electoral. En estos 8 años, con pandemia de por medio, hemos sido el Gobierno que más ha invertido en Deportes, y lo seguiremos haciendo.

–La necesidad de campos de fútbol parece evidente ¿o es una cuestión de organización?

–En cuanto a la organización se arreglará con el nuevo reglamento y la ordenanza. Siempre he sostenido que al no pagar los campos en los entrenamientos ni en los partidos hasta determinada categoría el uso que se les daba no era el mejor. No obstante, vamos a empezar con un campo nuevo más e ir valorando la necesidad ahora que está todo encauzado. También hay que arreglar los campos de Valorio como se ha hecho con el Ruta. Probablemente este mandato gire más alrededor del fútbol que los anteriores, evidentemente sin descuidar al resto de deportes.

–¿Se trabaja en algún gran evento para los próximos meses?

–En mi mente está esa final de la Copa del Rey de rugby que se suspendió por la pandemia. También creo que más que por eventos de un día, que son muy caros y repercuten poco a la ciudad, hay que buscar eventos como el Campeonato de Tenis de Mesa que hemos tenido recientemente, que se ha desarrollado a lo largo de casi tres semanas con unos 2.000 participantes y sus acompañantes.

–Jesús María Prada, exdiputado, le agradeció públicamente la buena sintonía y trabajo entre instituciones. Así debería ser siempre.

–Y yo no puedo menos que agradecérselo a él. Somos de partidos diferentes, pero hemos tenido muy buena sintonía y hemos trabajado bien juntos. Un equipo deportivo lo compone mucha gente que al final se une para sacar algo adelante, aquí se ha hecho lo mismo, la cooperación entre instituciones es clave, pero no siempre es así, por desgracia.

–¿Ha tenido ocasión de hablar con el nuevo diputado?

–No de forma profunda, solamente nos hemos presentado de manera informal. Seguro que no tardaremos mucho en ponernos al día.

–¿Sigue siendo el deporte la asignatura pendiente?

–Creo que estos 8 años han demostrado que a Deportes se le ha dado el lugar que merece, y aunque esté mal decirlo, creo que en parte ha sido por el trabajo que hemos hecho desde el área, no solo yo, todo el equipo que trabajamos en Deportes, al cual desde aquí les quiero dar las gracias por apoyarme, ayudarme, aguantarme y por trabajar siempre unidos para que esto salga adelante.