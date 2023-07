Soleada mañana de lunes en la ciudad deportiva del Barça. Soleada y calurosa para recibir al fichaje estrella del nuevo proyecto que pilota Xavi. Vino de oscuro, sobrio, elegante, y sin corbata alguna. Así pisó Ilkay Gündogan "orgulloso" el césped de Sant Joan Despí, escoltado por el presidente Joan Laporta. "Tengo muy buena conexión con Xavi, me veo reflejado en su carácter y hasta en su forma de jugar. Lo mejor del mensaje de de Xavi fue el cómo. Me encantan los desafíos, he visto un buen proyecto y tengo unas ganas invencibles de formar parte de este club", ha confesado el alemán, entusiasmado "por la belleza de la ciudad de Barcelona, una de las mejores del mundo".

"Tú eres el primer jugador que nos pidió Xavi y sé que tenéis una perfecta sintonía. Vienes con experiencia y conociendo, claro, el sistema", le dijo el dirigente al futbolista alemán. Es el refuerzo estrella no por lo que ha costado (ni un euro, viene con la carta de libertad bajo el brazo) sino por lo que representa su aparición. Era el capitán del City de Guardiola que lo ha ganado todo. El último futbolista en besar la Champions, lograda en Estambul hace poco más de un mes.

"Es un día especial para el club, especial para Ilkay, especial para su mujer, Sara, que es su aniversario. Un jugador de la categoría de Gündogan, alemán, de origen turco, campeón de Europa, es un jugador de éxito, que ¡¡se ha decidido por el Barcelona entre las grandes ofertas que tenía. Es un honor que te hayas decidido por nuestro club, significa mucho”, proclamó Laporta, revelando que había renunciado a ofertas “de otros grandes clubs. Con esta incorporación el Barça sale muy reforzado, no solo deportivamente sino institucionalmente”.

La charla con Guardiola

El jugador que renunció a seguir en la Premier para embarcarse en la aventura azulgrana, feliz del reencuentro con Lewandowski, su viejo amigo del Dortmund, y Ter Stegen, su socio en la selección alemana. "Hablé con teléfono con Pep, estábamos los dos de vacaciones. Quería decírselo yo. Cogí el teléfono y se lo expliqué tal y como era. Le expliqué mi proceso. Se lo tomó de una manera triste, pero, y es interpretación personal, pero contento de que me vaya al club de su infancia, al club del que tan orgulloso está", ha dicho el futbolista.

Con 32 años llega Gündogan a exprimir en Barcelona sus últimos tiempos como futbolista de elite en un club que seguía desde siempre. “Estoy muy emocionado y agradecido de formar parte de este club. Me acuerdo cuando de pequeño veía al Barça cada partido, ya fuera entre semana o los fines de semana. El Barça de Rijkaard, el Barça de Pep, por supuesto…”, ha declarado aún sobre la hierba, justo antes de enfundarse el traje oficial y pelotear con niños de la Barça Academy.

"Me veo un jugador silencioso"

Rememoró la época de Ronaldinho y "a jugadores como Xavi, Iniesta, Busquets, aunque es diferente a mí", aunque calificó a 'Busi' de "jugador silencioso que ha sido fundamental en los éxitos que ha tenido el Barça en los últimos años. Quizá soy similar a él, puedo marcar goles, pero lo importante es contribuir a que el equipo juegue bien. A veces, queda en segundo nivel porque en el fútbol moderno es más importante fijarse en las estadísticas que no en el juego. Yo me veo así, más silencioso, más humilde".

“Puedo ayudar al equipo a llegar a un nivel diferente, la base es muy buena, podemos ganar grandes títulos, hay la combinación perfecta entre juventud y experiencia, una combinación ganadora. Ah, ¡me disculpo porque mi hijo está llorando”, ha dicho Gündogan, indicando que se asoma a un “desafío”. Y no se siente asustado. Ni mucho menos. “Me encantan los desafíos personales y deportivos. Tengo una edad, lo sé. Pero no estoy para retirarme, tengo mucho por demostrar”, ha añadido el centrocampista, quien ha revelado sus charlas con Lewandowski.

“Cuando él empezó a hablar del Barça y del estilo de vida mediterráneo vi cómo le brillaban los ojos. Sus palabras y su cara fue un mensaje muy poderoso. También con Marc, ambos están muy orgullosos de estar aquí”, ha dicho el interior, quien recalcó que “es un desafío para mí, un estilo de juego diferente, adaptarme, me encantan los desafíos, personales y deportivos. Tengo una edad y no estoy a retirarme, tengo mucho por demostrar", ha precisado.

Gündogan se acordó en su discurso oficial, poco antes de entrar en la sala de prensa de Sant Joan Despí, hasta de “Jordi Cruyff”, una persona capital en su fichaje, al igual que mencionó a Mateu Alemany, director de fútbol, y Deco, nuevo secretario técnico del Barça, cargo para que el no ha sido aún nombrado oficialmente.

Ha firmado por dos temporadas con opción a otra más en función de determinadas variables que pueda cumplir sobre su rendimiento. Hoy, su primer acto protocolario, mañana martes primer entrenamiento con Xavi y el miércoles le tocará al centrocampista alemán subirse al avión camino de una gira deportiva y comercial por Estados Unidos, donde estará el Barça durante las dos próximas semanas.

"Prefiero que me llamen Gundo"

“El año pasado ganamos la Liga, Ilkay. Esto ahora va cogiendo forma. Ahora queremos más, queremos más, además de ser hegemónicos en la Liga queremos competir en la Champions con posibilidades de ganarla. Me gustaría estar entre los candidatos a ganarla”, ha recalcado Laporta elevando el tono de exigencia hacia Xavi y, por supuesto, el proyecto.

"Solo quería mencionar un par de casos. Hablamos de su fichaje el día en que cerramos el de Christensen, el agente es el mismo. Las propuestas financieras que tenían eran muy superiores a las que tenía del Barça. Pero él ha decidido quedarse aquí. No está muy contento tu tío, pero has querido venir aquí”, ha dicho Alemany, mientras el futbolista le ha resuelto una duda.

“Prefiero que me llamen Gundo, Gundo y no Ilkay o Gündogan”, ha revelado el excapitán del City. “Cuando hablé con Xavi vi que íbamos por el buen camino, que era la decisión correcta. Xavi fue muy claro, me habló con las ideas muy claras. Me he sentido muy reflejado en su carácter. He tenido muy buena conexión. No es tanto lo que me dijo sino cómo me lo dijo. A veces, es más importante el contenido y las formas que el mensaje".

En ese sentido, ha recordado que está preparado para "asumir diversos papeles", sea incluso de medio centro. "Conozco lo que hay que hacer en cada posición". No sabe donde jugará inicialmente. "Xavi, como le pasaba a Pep, valora mucho que sea un jugador vérsatil. Y estoy motivado de ser parte de proceso de remontada del Barça en Europa ya que en los últimos años no ha cumplido con las expectativas", ha subrayado.

Y el acto terminó con Laporta y Gündogan ofreciendo un pastel de cumpleaños para Sara, la mujer del futbolista.