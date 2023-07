Los aficionados regresan a la ronda provincial

Sergio Chumil vencedor de la cuarta etapa y de la clasificación fnal de la Vuelta a Zamora ha hecho sonar el nombre de Zamora en su país, Guatemala, durante estos días y ayer volvía a acordarse de todos sus compañeros ante el éxito alcanzado: “Sin ellos nada de esto hubiera sido imposible. Me han protegido durante los primeros días a la perfección y ayer se vaciaron por mí. Me siento feliz por estar rodeado de ciclistas como Sinuhé, David, Carlos, Vojtech y Edu y de un director como Marcos que son tan responsables de este gran triunfo como lo soy yo”.

También Manuel Campesino, director de la Vuelta a Zamora, mostraba su satisfacción una vez concluida la carrera: “Un año más podemos decir que la ronda ciclista zamorana ha sido un rotundo éxito. Ha habido más gente que nunca en las salidas, los pasos por las localidades y las metas. El seguimiento de la prueba en las redes sociales nos ha abrumado. Y encima los ciclistas han vuelto a regalarnos cinco días llenos de espectáculo. Ahora unos días de descanso, desconectar y a pensar en el año que viene. Eso sí, antes hay que agradecer a la Diputación de Zamora, a todos los ayuntamientos y patrocinadores implicados su apuesta por el ciclismo, ya que sin ellos esta vuelta habría sido imposible”. El propio Campesino entregaba antes de iniciarse la etapa un maillot del Zamora Enamora firmado por todos los ciclistas a Manuel López-Sueiras, jefe de deportes de La Opinión de Zamora, en nombre del equipo zamorano y de toda la organización de la Vuelta Ciclista a Zamora “por su apoyo siempre al ciclismo y durante tantos años a esta carrera a la que nunca ha faltado su presencia desde las páginas de LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA”. La cuadragésima edición de la Vuelta a Zamora parece haber recuperado el tradicional arraigo popular que siempre ha tenido el ciclismo por estas tierras. Varios miles de personas se dieron cita en La Bóveda para cerrar la semana ciclista zamorana, pero el respaldo popular se ha podido notar claramente ayer mismo en el paso por Toro, o en los días anteriores de forma casi general en el resto de las localidades por las que ha pasado o han acogido la carrera que sigue ascendiendo peldaños. En cuanto al nivel deportivo, contar con los primeros equipos del ranking nacional supone una clara muestra de que la Vuelta a Zamora es ya una cita obligada en el calendario nacional aficionado. Además, la organización que dirige Manuel Campesino pule año tras año nuevos detalles tanto en infraestructuras como en medios técnicos. Problemas habituales anteriormente parecen resueltos definitivamente, como podían ser los de las malas carreteras por las que en algunas ediciones hubo que pasar; la escasez de motos para los trabajos de arbitraje, medios de comunicación o enlaces, se ha resuelto muy bien; el trabajo en las redes sociales y comunicación sigue siendo casi impecable; y se agradecen además detalles como la visita en la etapa de Sanabria de los organizadores de la Vuelta al País Vasco y Clásica de San Sebastián de la máxima categoría UCI, lo que no deja de ser un motivo de orgullo. Y el nivel, tanto de los jueces como de los propios miembros de la carrera acatando las normas, ha mejorado muchísimo. Pero siempre se pueden mejorar las cosas.