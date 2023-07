Zamora descubre una nueva estrella

Jan Castellón llegó a Zamora tras una buena temporada en la que había subido al podio en más de una ocasión, pero necesitaba una victoria de prestigio como fue la de la etapa de ayer en la que superó a rivales de primer nivel. La Vuelta a Zamora sigue siendo un escaparate de grandes ciclistas como lo han sido en los últimos años para Marc Soler, Carlos García Pierna o para el eritreo Mulu Kinfe Hailemichael. Y en esta edición tanto Daniel Cavia como Castellón están demostrando estar entre los mejores jóvenes españoles.

" Probé ya en el penúltimo paso por meta, me notaba bien y lancé un ataque más para anticiparme a los favoritos, pero vi que coroné con unos segundos en el alto de Castillo y me lancé ya para abajo. Y en los últimos cuatro kilómetros lo di todo para llegar aquí en solitario", explicó el corredor del Caja Rural quien reconoció también que "hasta la última curva que pude mirar para atrás y ver que tenía una pequeña diferencia no me creí que iba a ganar". Y respecto a la etapa de hoy en Sanabria aseguró que espera que se adapte a sus caracteristicas como ciclista: "Esperemos que sí, pero es una etapa muy exigente y yo creo que, con mi cuerpo de escalador, vamos a probar a ver qué posibilidades tenemos. Pero el equipo también tiene otras bazas y vamos a jugar con eso". "Yo creo que traemos un buen equipo -añadió Castellón- y al final siempre jugar con más de una baza a veces ayuda".

Igual de feliz se mostraba ayer el director del Caja Rural, el zamorano Pablo Monteso quien no se mostraba excesivamente sorprendido por la victoria de su corredor. Monteso recordó que es el vigente campeón de Cataluña sub 23, donde solo fue superado por Jorge Gálvez (Zamora Enamora), pero también se lamentó que habían venido a la Vuelta con tres corredores candidatos a todo, aunque Samuel Fernández arrastra problemas físicos por una caída en la primera etapa, pero todavía queda Rubén Arriola para luchar por todo. "Muchas veces te beneficias de las dudas de los que vienen detrás para ganar tú. Nosotros lo lanzamos por delante porque teníamos también otro corredor en el grupo de los favoritos", añadió el director del Caja Rural quien reconoce que Castellón es un buen escalador para defender el liderato en Sanabria aunque insistió en que "venimos con varias opciones y no descartamos ninguna. Además en el grupo de los favoritos están todos en seis segundos que prácticamente no es nada en una etapa como la de Lubián, no es tiempo para decidir nada".

Comenzó en el esquí cuando tenía 8 años y a los 14 se pasó al triatlón en el club Tri 4.40 donde despuntó. También fue atleta del Lleida UA, pero se pasó al ciclismo de pista y luego de carretera.