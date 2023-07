"Habrá más opciones de victoria"

Gabriel Ochando (Zamora Enamora) acarició ayer la victoria tras conseguirla hace solo unos días en la Vuelta a Ávila, aunque reconoció en la meta que "este final fue muy distinto, fue un poco más loco porque éramos muchos los que disputamos la llegada, todos los equipos querían entrar en el sprint. Conseguir pasarle a Hervás en el repecho, pero al final fue él quien me superó por la izquierda".

Será complicado que alguna otra etapa termine al sprint pero Ochando anunció en declaraciones a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA que "vamos a intentar poder optar a la victoria mañana en Villalcampo y el domingo, el último día, también puede haber opciones. El viernes y el sábado estaremos para ayudar al equipo lo que podamos para general".

Por su parte, Pol Hervás reconoció que, "cuando eres el favorito es más difícil ganar. Pero hoy, gracias al trabajo del equipo que ha conseguido llevarme bien hasta la meta para poder disputar la etapa. Es difícil, haya mucho nivel o poco, rematar aunque hoy me he visto con fuerza". Hervás tuvo que superar a un corredor del Maglia Bembibre que saltó en el repecho final: "Ha saltado por delante y parecía que iba a llegar, pero ha tenido un problema mecánico y así son las carreras. A veces no gana el más fuerte y bueno, hoy me la he podido llevar yo". El corredor catalán destacó que "al principio parecía que se iba a hacer la fuga y ya se iba a ir tranquilo, pero no se formó y hasta mitad etapa estuvo tranquilo. Luego han empezado a arrancar y ya prácticamente no se ha parado hasta la meta. A falta de una vuelta saltó un corredor del Caja Rural y nos ha obligado a nosotros a ponernos a tirar porque nos daban como favoritos", añadió el velocista de Viladecans, y "gracias a mis compañeros, hemos llegado todos juntos y hemos podido esprintar". "Mis opciones a la general diría que son mínimas, porque yo no soy un corredor para a general, pero tengo otros compañeros que sí que lo son y estaré con ellos tal y como han estado ellos conmigo hoy".