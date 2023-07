Si algo puede salir mal, en Ferrari sale mal. Los de Maranello han protagonizado otro fin de semana para olvidar en Silverstone, donde Charles Leclerc ha terminado relegado a la novena posición, por delante de Carlos Sainz, décimo.

El madrileño se ha visto penalizado por la salida del safety-car cuando él ya había hecho su parada. Además, su equipo tampoco acertó en la estrategia con el neumático duro, cuando rodaban para estar quinto y sexto, justo detrás de los Mercedes y por delante de Aston Martin.

Tras la carrera en Gran Bretaña, viendo a su amigo Lando Norris en el podio, Carlos no ha podido disimular su decepción por un resultado sin duda peor de lo esperado. "Ha pasado un poco de todo. Al principio de carrera yo creo que no ha ido mal, pero obviamente hemos visto rápidamente que los Mercedes y los McLaren eran más rápidos que nosotros. Aún así he podido alargar el stint con los medios y luego iba muy rápido con los duros, hasta que ha aparecido el coche de seguridad, que ha condicionado mi carrera", ha resumido.

"He tenido que hacer la resalida con los duros, contra coches que llevaban medios o blandos. Me he defendido como he podido, pero al final no ha podido ser", ha añadido Sainz con resignación.

Ante la hipótesis de si una segunda parada, como hizo Leclerc, hubiese cambiado su resultado final, Sainz considera que "difícilmente" ya que "si hubiese entrado a poner blandos hubiese salido décimo y hubiese tenido que adelantar a esos mismos coches con el mismo neumático, muy complicado".

El madrileño ha apuntado que el ritmo de carrera sigue siendo una asignatura pendiente que Ferrari debe resolver: "El ritmo todavía hay que mejorarlo, sobre todo con viento, porque hoy había dos o tres curvas que con el viento sufríamos mucho. Sabemos que ese es nuestro punto débil y tenemos que mejorarlo", concluyó.