Jesús María Prada, exdiputado de Deportes de Zamora: «He aprendido a valorar y querer aún más al deporte»

Jesús María Prada Saavedra ha cerrado hace escasos días una etapa importante en la Diputación Provincial. Una de sus responsabilidades era el área deportiva, donde ha podido confirmar la riqueza que existe en cada rincón y cómo los clubes, pequeños y grandes, pelean por sacar adelante proyectos que hace crecer los pueblos zamoranos. Dice adiós contento con el trabajo, sin proyectos olvidados en el cajón y con la satisfacción de haber conocido «gente estupenda» que le animó a continuar. Ahora inicia un nuevo camino en el Ayuntamiento capitalino como jefe de la oposición.

–Después de cuatro años como diputado y vicepresidente de la Institución Provincial, ¿se va o le piden que se vaya?

–Yo ya anuncié que, o era alcalde de Zamora o era jefe de la oposición, y desde hace unos días soy el jefe de la oposición en el Ayuntamiento Zamora. También dije que no me iba a presentar a ninguna elección de diputado. Como saben, a la ciudad de Zamora le correspondía un diputado y yo me podía haber presentado a esas elecciones y no tengo duda de que me habrían votado mis siete concejales, incluido yo, pero no me quise presentar porque creo que hay que dar paso a nuevas personas y creo que en esta vida no se puede estar en todos los lados a la vez. Si soy jefe de la oposición, me tengo que centrar en eso y en este caso, pues va a ser Víctor López de la Parte, que ha hecho durante muchos años la labor de oposición en el Ayuntamiento de Zamora, quien tenga la oportunidad de demostrar en las tareas que le dé el presidente las responsabilidades de gobierno en la Diputación, también velando por los intereses de la ciudad de Zamora como concejal que es.

–Su nombre estaba en todas las quinielas para ser presidente de la Diputación Provincial.

–Los rumores, sobre todo por parte de los medios de comunicación, son constantes, unas veces son reales y otras son retroalimentados por los propios medios. Yo creo que en ningún momento se dijo nada al respecto. Cuando se tenía el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Diputación se ha anunciado y con toda la naturalidad. Yo insisto, no me he presentado a ninguna elección de diputado. Lo podría haber hecho y eso ya es síntoma de por dónde quiero llevar mis pasos políticos en los próximos años.

–Es decir, nadie le ha dicho que no fuera.

–Nadie. Ha sido una decisión personal. He de decir que mis concejales, muchos alcaldes y mucha gente del mundo del deporte y de las áreas de responsabilidad me han animado a que diera ese paso, a que siguiera como diputado o a que siguiera en la Diputación, pero yo creo que, ya lo he dicho antes, hay que ir cerrando etapas y abriendo otras nuevas. Pienso que cuando miras a la cara la gente y le dices que te vas a preocupar de sus problemas, te tienes que preocupar de sus problemas. Desde luego, no te preocupas si estás en varias administraciones a la vez, en distintos niveles territoriales.

Tenemos clubes deportivos en pequeños pueblos, y se hacen competiciones increíbles

–Cuatro años en Deportes, ¿qué balance hace?

–Yo era aficionado al deporte, era socio de los grandes clubes de Zamora, pero he conocido la riqueza que tenemos en la provincia de Zamora en lo que se refiere al mundo del deporte. Tenemos clubes deportivos en pequeños pueblos, y se hacen competiciones increíbles porque la gente se vuelca, porque los pueblos se vuelcan. Yo siempre decía en las presentaciones que lo más fácil era lo mío, que era poner dinero o ayudar económicamente porque el organizar, los dolores de cabeza, el ir el día antes a señalizar esa senda para los corredores o para la BTT es lo que tiene mérito. Por lo tanto, he aprendido a valorar, a querer aún más al mundo del deporte. Espero haber estado a la altura de ese mundo porque es un mundo enormemente rico, lleno de gente fantástica que lucha día y noche por su tierra, por su deporte y espero que al menos tengan un buen recuerdo de la etapa en la que he sido diputado.

–¿Cree que se valora realmente lo que es dirigir el área de deportes o se sigue considerando una «cenicienta» cuando hay más trabajo del que parece?

–Sí. Yo creo que las instituciones siempre valoran las grandes infraestructuras: obras, carreteras… y no se valora a las personas. El deporte y la cultura, que he tenido la oportunidad de llevar, son personas, son proyectos, son ilusión. A veces no ha sido fácil pelear el presupuesto del área y se lo decía a algún compañero porque a lo mejor gastas un millón de euros en una carretera por la durante 10 meses no va a pasar nadie, pero en deportes puedes llenar, triplicar o cuatriplicar la población de ese municipio con algunas competiciones deportivas, trae turismo, trae riqueza a la zona. Por lo tanto, sí, yo creo que el deporte y la cultura son a veces las «marías» de las administraciones a las que se le da los restos que quedan, pero hay que apostar, hay que seguir apostando decididamente por ellos por lo que decía porque es un mundo enormemente rico en las dos facetas y porque son generadoras de riqueza para la provincia.

–Y tocó la pandemia.

–Nos tocó a todos y fue muy complicado. Lo primero era proteger la vida de todo el mundo y fuimos dando pasos seguros. Siempre recordaré que la primera prueba ciclista del mundo se realizó en Zamora con la Vuelta de aquel año, las regatas, y muchas otras competiciones, hubo que suspenderlas… Fue muy traumático. Yo creo que todas mis áreas, en las que tenía responsabilidades, fueron las que más sufrieron en la pandemia. Era el turismo, la cultura, el deporte… no se podía hacer espectáculos, no podía haber aglomeraciones, y hemos tenido conciertos en iglesias con aforo reducido con 50 personas, pero hemos seguido caminando. Yo creo que hemos salido bien de la pandemia, perdiendo por desgracia a mucha gente, pero sin duda ha sido una legislatura marcada para toda la historia por ese acontecimiento.

–¿Con qué proyecto o con qué evento deportivo se queda de estos cuatro años? Si es que puede elegir uno.

–No voy a elegir uno. Yo creo que hemos potenciado lo que ya había: pruebas como la Ultra Sanabria, la Transfronteriza, aumentamos el presupuesto de la Vuelta Ciclista a Zamora, las regatas… pruebas deportivas de gran calado. Pero yo me siento muy orgulloso de haber puesto el granito de arena por parte de la Diputación en pruebas deportivas en los pequeños pueblos. Yo tengo una que es la carrera de Ufones a la que le tengo enorme cariño a la gente, a los organizadores, o la carrera de Ceadea o la de Pereruela. Pienso que el Circuito Provincial de BTT ha dado un aumento importante con esa capilaridad por toda la provincia y es uno de los proyectos que se han consolidado en estos años, pero yo creo que habría tantos y tantos proyectos pequeños de pruebas de distintas modalidades o en diferentes localidades, que no me atrevería, por no molestar a nadie, a elegir ninguna, aunque opino que se han hecho muchas cosas y se han hecho bien.

–¿Y la espinita? Ese proyecto que queda en un cajón.

–En el área deportiva no me quedan espinitas. La final de la Copa de Rey de rugby, que con todas las administraciones teníamos previsto realizar, pues yo creo que nos la deben y no nos pueden compensar con un partido de la selección M20. Zamora se merece tener un acontecimiento importante porque tenemos la infraestructura y la capacidad para tenerlo, pero yo creo que en deportes no me llevo ninguna espina clavada. También están las inversiones que hemos hecho en instalaciones deportivas, que cuando llegué era uno de los grandes déficits, también lo hemos ejecutado. Mi saldo queda satisfecho.

En general creo que hay muy buen rollo entre los clubes deportivos, aunque sí existen los piques lógicos

–Hay muchísimos clubes en Zamora ¿cómo se gestionan? Cada uno quiere lo suyo y a veces hay rencillas entre ellos.

–Tengo que decir que las rencillas son la anécdota. En general creo que hay muy buen rollo entre los clubes deportivos, aunque sí existen los piques lógicos. Yo he intentado mediar muchas veces entre unos y otros, y hemos conseguido avances en algunas modalidades uniendo clubes porque yo creo que es el futuro al que tiene que tender el deporte. No tiene sentido que haya 5 o 6 clubes de la misma modalidad en ciudad o provincia, y tú lo sabes. Opino que es complicado en el aspecto de que te lleva mucho tiempo y sobre todo te lleva tiempo en una provincia tan grande en la que muchas veces que no llegas a todos los sitios donde quieres llegar, a esas entregas de premios, a esas presentaciones… Yo creo que he cubierto bien el expediente y sobre todo porque he recibido el cariño de la gente. A veces he ido a competiciones donde no me han pedido ni tan siquiera ayuda de la Diputación, pero querían que fuera allí para para darle importancia a ese evento. El cariño de la gente sí lo he notado en todo a lo largo y ancho de la provincia y yo creo que los clubes deportivos son muy profesionales y piques, grandes piques, no hay.

–Sí se le ha criticado la organización y patrocinio de tantas «primeras ediciones» de muchos torneos ¿había que dar salida al presupuesto en el último tramo del año?

–Efectivamente. Hay que ver cómo funcionan las administraciones públicas y la manera de ayudar a muchos clubes deportivos era celebrando ese torneo. Desde la Diputación no se dan subvenciones por acontecimientos concretos, sino que se financian los gastos, por lo tanto, era una manera de echar una mano a los clubes deportivos que muchos de ellos, la mayor parte, no tiene subvenciones nominativas, solo tienen los grandes y era la manera de echarles una mano financiando una actividad. Por eso ha habido tantos «Trofeos Diputación» pero espero que el siguiente que llegue haga el segundo y el tercero porque son útiles, se pone en los medios de comunicación y en la sociedad la presencia de deportes que son minoritarios. Evidentemente yo he sido de ejecución del 100% del presupuesto, nunca me ha quedado un euro en la partida porque creía que sería dinero tirado para el mundo de deporte. Hasta el último momento hemos estado haciendo actividades para gastar el presupuesto, menos este año que al que me sustituya algo de dinero le dejo.

–El otro día daba las gracias al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alesander Alonso, por la buena relación y sintonía que han tenido. Parece increíble tener que destacar eso.

–Llega un momento en el que también se mezcla la relación personal. Hay una relación institucional, de colaboración, pero también vives el día de presentaciones, compartir partidos, eventos… y llegas a tener una relación personal también con otros responsables políticos. Lo fundamental era el mundo del deporte y los clubes y ahí hemos estado cuando había acontecimientos importantes, poniendo cada uno lo que correspondía, unas veces más la Diputación, otras veces más el Ayuntamiento, pero la relación con todos los responsables del Ayuntamiento de todas mis áreas, la verdad que ha sido muy buena.

Los clubes necesitan apoyo institucional, y yo es lo que le he intentado dar

–Zamora ha llegado a la élite en varios deportes, pero no consigue consolidarse ¿por qué?

–Aunque sea políticamente incorrecto porque falta compromiso de los zamoranos y esa es la principal razón. Los clubes necesitan apoyo institucional, y yo es lo que le he intentado dar. Hemos duplicado y triplicado algunas de las subvenciones en estos cuatro años para los clubes porque necesitamos referencias, y yo creo que la sociedad es bueno que tenga referencias importantes en el deporte. No obstante, lo que no podemos hacer los zamoranos es gastarnos mil euros en hacernos socios de un gran equipo en Madrid y no hacernos socios del Balonmano Zamora, del Baloncesto Zamora, del Zamarat… que son 60 euros al año. Zamora será fuerte mientras los zamoranos queramos que sea fuerte, ese es el llamamiento que quiero hacer. A lo mejor si este año nos aburrimos y no nos hacemos socios, estamos perjudicando al club, por lo tanto, ese es el llamamiento que hago los zamoranos, si queremos una provincia fuerte tenemos que implicarnos, en este caso en el mundo deportivo lo mismo que en otras facetas.

–El Zamora CF ha pedido ayuda y su presidente asegura que no la ha encontrado (salvo en Caja Rural).

–El Zamora CF lo compró y es una Sociedad Anónima Deportiva. Sus gestores salvaron al club de su desaparición hace unos años. Todos sabemos la situación que tenía el Zamora como club y habría desaparecido hace años. Yo le deseo la mayor de las suertes, el mayor de los aciertos. La Diputación tiene que tener también las puertas abiertas para esa Sociedad Anónima Deportiva. Nosotros estábamos tramitando un contrato de patrocinio porque es la única manera de que las instituciones podemos colaborar con SADs, pero los problemas económicos que tuvieron no nos permitieron gestionarlo. En cuanto normalicen su situación, pues seguramente el que esté aquí de responsable colaborará con ellos, porque yo creo que es importante también que el Zamora CF siga existiendo.

–¿Qué consejo le da a su sucesor, Juan del Canto?

–Le deseo muchos aciertos, pero sobre todo que valore a la gente. Que sea consciente de que trabaja para el mundo del deporte, que no es su jefe, que no está por encima de ellos, que es un empleado de cada uno de los clubes, del más grande al más pequeño de la provincia. Le diría que esté a su servicio porque el cariño de la gente se lo devolverá con creces.