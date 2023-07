Hacía 24 años que España no se asomaba a la final del Mundial Sub-19. Fue en Lisboa con aquella generación de oro liderada por Pau Gasol. desde entonces España no ha dejado de cosechar éxitos, especialmente en categorías inferiores. Entre ellos los logrados por esta generación que lidera Izán Almansa, recogiendo el testigo de Gasol y aquellos 'júniors de oro'. Pero después de ser subcampeones en el Mundial sub-17 el verano pasado, este año tocaba asaltar el cetro de Sub-19 de aquellos chicos de oro. En Lisboa se colgaron el oro ante Estados Unidos. Hoy en Vespren, Hungría, han hecho lo propio ante una Francia de súper atletas (73-69).

Enfrente comparecía una Francia física y atlética que venía de ganar a Estados Unidos con un Zacharie Perrin dominante. La España de Dani Miret había exhibido un enorme potencial ofensivo con un grupo muy dinámico y coral en el que destacaban los triples de Jordi Rodríguez, el dominio de Almansa, la espectacularidad de Lucas Langarica o la intensidad de Sediq Garuba e Isaac Nogués. Arrancó España incómoda en el primer cuarto, muy exigida por la defensa gala. No fluía el juego y había dudas en los tiradores españoles, con 2 de 6 en tiros libres que lastraba al equipo para dejar el primer cuarto en un ajustado (19-18). Solo habían anotados tres españoles. Mal síntoma.

Los triples de Ajinça y los tapones de Sarr brillaban en una Francia muy intensa. España seguía incómoda, sin jugar a lo que quería. El segundo cuarto arrancó con un parcial 2-7 que evidenciaba el atasco español, que solo dio tres asistencias en la primera mitad. Los de Miret, que no encontraban a Almansa, pasaban por su peor momento del Mundial. Ante esa falta de fluidez, el seleccionador pedía defensa y juego en equipo. Seguía la sangría en los tiros libres, 7 de 16. Y en la pintura se imponía el físico francés con 25 rebotes a 16. Pese a las mala sensaciones España solo se marchaba uno abajo al descanso (28-29).

La segunda parte comenzó de forma parecida. España no era reconocible, ni en los lanzamientos claros ni en el rebote y las transiciones rápidas. Perrin sumaba 17 capturas mientras todo el equipo español acumulaba 18. Francia llegó a colocarse 34-39 cuando Miret pidió un tiempo en el que pidió a sus chicos "jugar a lo nuestro". No entraban los triples con ocho fallados seguidos tras anotar los tres primeros. Pero su defensa, con 14 balones robados, rescató a una España que no tenía acierto, pero sí la actitud. Y pese a los 36 rebotes por 19 de los nuestros, acababan el cuarto solo dos abajo (41-43) gracias a la intensidad defensiva.

Baba Miller, al rescate

Un triplazo de Jordi Rodríguez, el alero de la Penya, era respondido por otro de Fischer. Luego los franceses sumaban un dos más uno de Perrin y España seguía buscando entradas imposibles o tiros sin convicción. Francia estiraba la renta (46-53) a falta de 5.50 para el final. Pero tres arreones de Miller, Almansa y Villar rebajaban la desventaja a un punto. El partido iba a tirones, no fluía en ningún momento.

El cansancio pesaba mucho y todas las defensas se centraban en el balón. Un triple de Bouzidi y otro de Sarr hacían mucho daño a España, que encontraba más fluidez ofensiva con Baba Miller, que clavaba un triple fundamental. Respondió Ajinça con otro triple y Miller recortó con otra canasta. Entraban en el último minuto (61-63) los franceses, que fallaban y Perrin cometía su quinta personal. Y en la siguiente jugada Jordi Rodríguez empataba al modo Sergi Llull. Se jugaba el partido en una defensa con empate y 18 segundos por delante para el ataque de Francia. Fallaba Penda en su entrada, pero la pelota salía con un segunda y medio y posesión gala. Robaba Izán la bola y a la prórroga...

Al tiempo extra llegaba España menos tocada que Francia por las faltas. Y arrancaba con el 18º robo en defensa, el sexto de Isaac Nogués. Lo redondeaba Rafa Villar clavando otra 'mandarina' desde nueve metros. Contestaba Ajinça con tres tiros libres y Miller camino del banquilo por su quinta falta. En ataque se echaba el equipo a la espalda Rafa Villar y en defensa era todo corazón. Dos tiros libres del base colocaban el 73-69 para España con 26 segundos. Los nervios pesaban a Francia con un triple a la desesperada y el partido se cerraba con triunfo español. Si los del 99 pasaron a la historia como los 'Júniors de oro', estos chicos pasarán como los 'Golden Boys'.