"Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas…" Así se ha despedido Cesc Fàbregas del fútbol. Lo ha hecho en un emotivo mensaje en sus redes sociales donde ha recordado sus "primeros días en el Arenys, el Mataró" antes de recalar en el Barcelona, paso previo al Arsenal, donde se consagró siendo uno de los capitanes más jóvenes de la historia del club inglés. Después, regresó al Barça, volvió a la Premier, pero con la camiseta del Chelsea, antes de probar en sus últimos años la Liga francesa con el Mónaco y terminar en el Como italiano.

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! CESC FABREGAS PREND SA RETRAITE ! ❤️👋



Sa carrière en clubs:



👕 739 matchs

⚽️ 125 buts

🅰️ 217 passes décisives

52976 minutes jouées

1 but toutes les 424 minutes.



16 titres: 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆.



3 Premier League 🏆🏆🏆

3 Emirates Cup 🏆🏆🏆

"He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos", ha escrito el excentrocampista, quien abandona el fútbol con 36 años. "Ha sido un viaje imposible de olvidar. He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido tres idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio", ha añadido Cesc.

"Un nuevo reto"

Deja el fútbol y emprende "un nuevo reto", como él mismo ha reconocido. "Me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907". Deja el fútbol de campo para entrar en el universo del banquillo. Ese es el viaje al que se enfrenta ahora Cesc.