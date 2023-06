El entrenador del Zamora B, Jorge Calvo "Marchena" ha anunciado que no continuará en su puesto en la próxima temporada pese a ser el gran artífice del play off que disputó el filial rojiblanco esta temporada en la que a punto estuvo de ascender a Tercera División. Marchena, que llegó al Zamora procedente del Tordesillas, al que regresará en la próxima temporada, tenía una propuesta de renovación sobre la mesa que ha desestimado por el equipo vallisoletano de Tercera.

"No tenemos palabras para agradecerte todo lo que has hecho por el equipo y todo lo que has conseguido en esta temporada", señaló ayer el Zamora CF. en sus redes sociales.

Jorge Calvo sustituye en el banquillo del Tordesillas a Miguel Encinas que, tras una buena campaña, ha fichado por el Real Ávila, también de Tercera. El club rojiblanco ha cerrado ya tres incorporaciones: el ex del Zamora CF Abel Conejo; Chatún, goleador del Mojados; y el lateral derecho Carlos Luengo.

Campus de Verano

Sin salir de la cantera del Zamora CF ayer finalizó el plazo de incripción en el Campus de Verano Fútbol&Multideporte que ha organizado un año más el club rojiblanco. Los turnos previstos serán del 3 al 14 y del 17 al 28 de este mes de julio. Está dirigida esta actividad a niños y niñas nacidos entre los años 2011 y 2017.