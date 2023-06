César Villafañe: "Ha sido una aventura preciosa"

El Zamora CF ha comenzado a dar señales de vida de cara a la próxima temporada, y lo hizo ayer anunciando el cese del que ha sido director deportivo en las cinco últimas temporadas, César Villafañe, tan sólo unas horas después de que el presidente Víctor de Aldama refrendase su apoyo al técnico leonés en una entrevista concedida a la televisión local de Zamora.

Por el momento se desconoce quién ocupará su puesto de Villafañe, ya que Aldama aseguró en la rueda de prensa de despedida que no era el momento de hacer "ese tipo de anuncios", pero los candidatos que aparecen con más posibilidades son el ex del Unionistas, Jorge González "Astu", o el propio director de la cantera rojiblanca, Aarón Riesco

César Villafañe anunció su cese como director deportivo del Zamora CF, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente Víctor de Aldama, quien destacó la labor realizada durante los últimos cinco años en los que ambos han compartido la dirección del club rojiblanco. "Llevábamos tiempo hablando y todos los ciclos tienen un comienzo y final. Esto llega a su fin tras un año muy duro y creemos que es el momento de hacer un cambio".

Villafañe insistió en que "mi vinculación con el Zamora deja de existir", en alusión a la posibilidad de que continuase en el club en otro cargo: "No me dedicaré a otra faceta, mi vinculación ha finalizado", añadió. Y aseguró que deja el Zamora CF "con un balance muy positivo, ha sido una aventura preciosa para un director deportivo, me voy satisfecho porque este club no tiene nada que ver con el que nos encontramos hace cinco años. Ahora mismo está en una línea deportiva con una gran regularidad. En cinco años, hemos jugado cuatro play off, algo que no es nada fácil, pese al descenso".

Y continuó asegurando que no se le ha dado importancia al play off de ascenso jugado este año: "Antes de nuestra llegada se habían jugado dos play off en diez años y separado por siete entre ellos, por eso no podemos hacer de menos a la temporada que acaba de hacer el equipo. Meternos en el play off es algo bestial y aquí no lo hemos sabido valorar". "Me voy muy agradecido -añadió el exfutbolista rojiblanco- y os pido que cuidéis de un presidente así, que ha venido de fuera, que se gasta su dinero y que está teniendo un apoyo mínimo. Cuando no esté, os daréis cuenta".

César Villafañe no dudó en poner al Zamora CF como ejemplo de club: "Estamos siendo un ejemplo para muchos equipos que han venido aquí para ver lo que hacemos. Empezamos de menos cien y ver cómo estamos hoy, es un orgullo, y también por los éxitos deportivos. Cuando llegué sabía que teníamos que hacer algo distinto a otros clubes que tienen título nobiliario. Y Víctor Aldama, cada año decidió hacer cosas en el Club y no sólo invertir en la plantilla. Muchos jugadores vienen aquí por menos dinero que a otros equipos", concluyó emocionado el técnico leonés.

Tras su época de jugador del Zamora CF, Villafañe regresaba al club rojiblanco hace cinco años de la mano del Grupo Vivir que le otorgaba el puesto de director deportivo. Los primeros tres años fueron positivos, pero tras el ascenso a Primera RFEF, con los malos resultados, fue muy cuestionado por parte de la afición. Aldama siempre le ha defendido y le considera "su hermano" pero ni esa relación ha impedido este desenlace.

El presidente del Zamora CF compareció ayer en la rueda de prensa para anunciar el cese como director deportivo de Césa Villafañe, y visiblemente emocionado aseguró que "es un día muy difícil para mi porque no cesa un director deportivo, sino un amigo. La vida son etapas y esta etapa ya acaba". "Esta temporada lo hemos pasado mal y hemos tomado esta decisión en común. En el Zamora ya no tendrá una labor pero continuará vinculado a mi porque se lo he pedido. Se trata de un cambio de ciclo y de ruta. Lamento que la gente no haya sabido apreciar el trabajo de César".

El empresario madrileño continuó su comparecencia ante los medios de comunicación destacando que "César nunca ha querido ser un problema para el Club y ha demostrado ser un grandísimo profesional. Pero se ha llegado a un límite y la decisión ha sido consensuada", y repitió, como había hecho en anteriores ocasiones, que "nuestra relación no es normal porque le considero alguien de mi familia y por eso, estoy hoy aquí con él. Esto no es una destitución sino un acuerdo entre los dos, si hubiera sido por alguna otra cuestión o por las críticas, llevaría mucho tiempo cesado", a la vez que anunció que en los próximos días continuará dando a conocer nuevos aspectos de la reestructuración porque "habrá más cambios", aseguró Aldama.