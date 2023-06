El presidente del Zamora CF compareció ayer en la rueda de prensa para anunciar el cese como director deportivo de Césa Villafañe, y visiblemente emocionado aseguró que "es un día muy difícil para mi porque no cesa un director deportivo, sino un amigo. La vida son etapas y esta etapa ya acaba". "Esta temporada lo hemos pasado mal y hemos tomado esta decisión en comùn. En el Zamora ya no tendrá una labor pero continuará vinculado a mi porque se lo he pedido. Se trata de un cambio de ciclo y de ruta. Lamento que la gente no haya sabido apreciar el trabajo de César".

El empresario madrileño continuó su comparecencia ante los medios de comunicación destacando que "César nunca ha querido ser un problema para el Club y ha demostrado ser un grandísimo profesional. Pero se ha llegado a un límite y la decisión ha sido consensuada", y repitió, como había hecho en anteriores ocasiones que "nuestra relación no es normal porque le considero alguien de mi familia y por eso, estoy hoy aquí con él. Esto no es una destitución sino un acuerdo entre los dos, si hubiera sido por alguna otra cuestión o por las críticas, llevaría mucho tiempo cesado", al tiempo que anunció que en los próximos días continuará dando a conocer nuevos aspectos de la reestructuración porque "habrá más cambios", aseguró Aldama.