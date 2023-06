El CD Villaralbo sigue la fiesta del ascenso a Tercera RFEF

Después de todo el sufrimiento vivido en el encuentro en Los Barreros, el que dictaminó el ascenso del CD Villaralbo a Tercera RFEF frente al Zamora B, llegó el momento de las celebraciones que se alargaron hasta altas horas de la madrugada del sábado y continuaron el domingo. Cena y copas por la noche, y todos listos a mediodía de ayer para acudir al Ayuntamiento villaralbino, donde fueron recibidos por el alcalde Santiago Lorenzo quien les dedicó unas bonitas palabras.

Después del acto público en el Consistorio, la «marea azul» protagonizó una ofrenda floral a la Patrona del municipio, la Virgen de la Asunción, y toda la expedición acudió a la misa dominical, para después retomar los festejos con una charanga por los bares de la localidad donde pudieron rememorar otra vez con los vecinos todo lo vivido y el hecho de haber alcanzado la quinta categoría del fútbol español.

Uno de los más felices era el presidente Juan Ramón Saludes quien vivió el choque desde el palco y de una forma contenida. «Pasé del gran ambiente que se vivió a ver el 0-2 en el marcador y pensar que todo se había acabado. Buscaba la mirada cómplice de mi gente que me decían que sí, que íbamos a ascender, y así fue», contaba el responsable azulón.

Ahora, una vez digerido todo, será él quien tenga que ponerse manos a la obra para dar forma al nuevo proyecto, desde la plantilla hasta el entrenador, con quien conversará esta misma semana. En cuando a su idea inicial, Saludes no oculta que su deseo es mantener al 80% de la plantilla, dar continuidad al equipo que los ha llevado hasta Tercera RFEF y contar con chavales de Zamora. «Quiero darles la oportunidad de jugar en Tercera. Nuestro objetivo será la permanencia, pero quiero contar con el grueso de lo que nos ha traído hasta aquí».

Reacciones de los protagonistas

Miguel del Río, muy emocionado y con lágrimas en los ojos, admitía tras el ascenso que «llegábamos con una renta un poco mínima. La primera parte aguantamos bien peor en la segunda tuvimos cinco minutos de bajón que nos han metido dos goles. Quizá no ha sido nuestro mejor partido, pero lo hemos conseguido».

Viti será recordado siempre como un hombre importante en la historia del CD Villaralbo, pero este sábado amplió su «leyenda» al anotar el gol del ascenso a Tercera RFEF, a falta de cuatro minutos para que concluyese el tiempo de prórroga para poner el 2-2 que les daba el salto de categoría. Es un premio a un hombre que ha tenido un año complicado por las lesiones, pero que ha acabado como uno de los héroes de Los Barreros. «No he pasado un año bueno. Ha sido el primero que he tenido lesiones importantes, pero daba igual quien lo metiera. He tenido esa suerte después de fallar una clarísima y el destino ha querido que fuese así y estoy contentísimo».

No obstante, admitió que no esperaban ese arranque de segunda parte del Zamora B que les metió dos goles en cinco minutos y «nos pilló un poco fríos». «Pudimos meter un gol rápido para calmar los nervios, pero al final era una lotería y por suerte cayó a nuestro lado. Estamos en Tercera», concluyó el mítico jugador azulón.

Raúl Álvarez confesaba que este tipo de encuentros «no tienen nada que ver con la Liga. Son muy intensos y llegas con las fuerzas justas». El lateral explicaba que fue «una lástima» que le tocara salir, pero llegaba justo físicamente y terminó rompiendo el isquio. Lo que sí tiene claro es que «da igual quién esté en el campo, se ha ganado y eso es lo que importa», sentenció.

Confirmado el ascenso, Fradejas, veterano y capitán del Villaralbo, confesaba que lo mucho que tocó sufrir. «Lo hemos pasado mal con el calor y con la dureza del partido» en el que se tuvo que llegar a una prórroga «matadora». «Al final salió bien, de la mejor forma». En cuanto a la opción ellos penaltis, Frade confesó que confió hasta el final. «Mejor guion, imposible».