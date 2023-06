El zamorano Carlos Garrote y la ceutí Isabel Contreras consiguieron este viernes la clasificación para la final del K2 500 mixto tras terminar segundos en la primera semifinal dentro del programa de competición de los Juegos Europeos en los que ya ha remado dos finales B durante esta semana.

El barco español fue segundo a solo tres décimas del alemán que terminó primero de la semifinal 1 en una cerrada lucha con Hungría que fue tercera a una sola décima. La final se disputará esta mañana en Krakovia (Polonia).

Garrote finalizará hoy un campeonato al que acudió "casi sin preparación y con las vistas puestas en el selectivo nacional que tenemos en un mes para acudir al Campeonato del Mundo de Alemania" y respecto al K2 500 en el que compite con Lázaro López, añadió ayer que "éramos conscientes de ello y sabíamos que nos costaría cumplir el objetivo personal marcado que era poder estar entre los seis primeros puestos de clasificación para los Juegos Olímpicos de Paris 2024". Estás plazas se ponen en juego en el mundial de finales de agosto: "Cuando compites una distancia olímpica en un campeonato tan importante y con tanto nivel, la exigencia y la preparación tienen que ser máximas. Sabemos que aún estamos lejos de estos puestos, pero los que me conocéis sabéis que no me rindo fácilmente", añadió el zamorano al tiempo que reconoció que "nos vamos de estos Juegos Europeos con un mal resultado pero con muchas cosas positivas en la mochila que nos vendrán muy bien para afrontar las siguientes competiciones. El objetivo de ir a unos Juegos Olímpicos siempre es complicado pero no imposible y mientras haya posibilidad, seguiremos luchando.

La piragüista María Corbera no escondió su satisfacción por colgarse este viernes su segunda medalla en los Juegos Europeos de Cracovia (Polonia), pero dejó claro que "de momento" no es tiempo de celebración porque este sábado puede añadir una nueva "chapa" a su palmarés. "Estoy muy contenta de cómo está yendo la semana, esta medalla me da fuerza para luchar por la tercera en el C1 500", comentó.