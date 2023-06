Ander El Haddadi inicia la desbandada del Zamora CF.

Ante el silencio total que muestra hacia el exterior el Zamora CF, ha sido el propio Ander El Haddadi el que ha decidido anuncia que causa baja en el equipo rojiblanco tras una campaña en la que fue un hombre importante para Yago Iglesias. Es el primer anuncio de los numerosos que se espera que se produzcan en breve, una vez que finalicen los contratos de la plantilla de la temporada que finaliza "complicada y con muchos altibajos", como la ha calificado el propio jugador.

El jugador vasco publica hoy en sus redes sociales un comunicado en el que da las gracias "al grupo de personas que me ha rodeado todo este tiempo. He tenido el placer de poder convivir con personas y futbolistas de 10, sin ellos, todo hubiera sido muchísimo más difícil. Hemos sabido formar una familia entre todos y arroparnos cuando las cosas no estaban bien. Esa ha sido nuestra mejor arma".

El atacante que llegó al Zamora procedente del SD Logroñés también da las gracias "a la afición que sí creyó hasta el final y que nos apoyó siempre. No ha sido un año espectacular, ni mucho menos, colectiva pero, sobre todo, personalmente hablando. Pero todo sierve para aprender y evolucionar, aunque parezca que resta, tanto todo lo malo como lo bueno, siempre te suma".