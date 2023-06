Pablo Gil, entrenador del Villaralbo aseguró que "hemos tenido un equipazo en frente que, para mí, en muchas fases del partido ha sido superior sobre todo a nivel táctico y de posicionamiento, de jugadores en el campo. Sabíamos que fuera de casa nos iba a costar, aunque hemos conseguido materializar un gol a balón parado que era una idea que teníamos". "El dominio territorial fue de ellos, pero con esa estructura que estaban montando de "3 + 2" en la zona de iniciación, nos estaban generando superioridades, y nos ha costado entenderlo. Hemos ajustado bien en la segunda parte y creo que al final a raíz del 0-1 hemos tenido más el balón e incluso hemos podido hacer el 0-2 en alguna acción aislada". Respecto al posible desgaste físico de un campo grande como el Ruta de la Plata en una tarde muy calurosa, Pablo Gil explicó que "los dos equipos han aguantado bastante bien hasta el minuto 60 y al final del partido hemos tenido suerte de conseguir la victoria y el próximo sábado vamos a intentar llevar este club donde se merece", añadió.

Sí, la verdad que no sé que hemos generado en este pueblo, que la gente está súper volcada con mucha ilusión. Al final eso estuvo muy humilde, estuvo en tercera con hace mucho tiempo, pero bueno, creo que ya después de dos playeros consecutivos. Creo que es hora de que el Villaralbo tenga el premio de estar en tercera y poder competir con grandes rivales en una categoría nacional hemos visto.

Aunque siempre ha cambiado algunas opiniones y al final le he felicitado porque creo que aunque el resultado es lo que manda en el fútbol, creo que ellos han hecho un partido muy correcto sobre todo se ha visto que tenían trabajado. Eso salía de 3 + 2 con 2 jugadores en amplitud en última línea y al final el fútbol es así somos los equipos que hemos llegado aquí por méritos, propios. Al final estos finales se deciden en detalles y bueno, es amigo mío y no le podía desear suerte y pero todavía esto no está acabado. Queda un partido de vuelta que va a ser muy difícil y tenemos que competir en las mejores condiciones posibles.