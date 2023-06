Villaralbo y Zamora B buscan el salto a Tercera

Zamora volverá a tener un representante en la Tercera División cuando el próximo fin de semana finalice la final por el ascenso que esta tarde (18.00 horas) disputarán el Villaralbo y el Zamora B, segundo y tercer clasificados del Grupo B de Regional de Aficionados. Será una eliminatoria con un gran atractivo dada la igualdad que han mostrado a lo largo de casi toda la temporada los dos representantes de la provincia y que, seguramente, se reedite tanto en el partido de ida que se jugará en el Ruta de la Plata esta tarde, como en el de vuelta que tendrá como marco el estadio municipal de Los Barreros donde se estudia la ubicación de gradas supletorias para atender la gran demanda de entradas que se espera general para un campo que cuenta con unas escasas trescientas plazas que se quedaron muy cortas en la eliminatoria contra el Briviesca.

El Zamora CF anunció a mitad de semana que organizará una "fan zone" esta tarde antes del partido en el aparcamiento del Ruta de la Plata y ubicará a los aficionado en la zona de Preferencia, separando a los seguidores del Villaralbo en la zona sur.

Ambos equipos llegan a esta final en un gran estado de forma, como dejaron patente al superar con justicia sus respectivas eliminatorias en las que Villaralbo se traía un 1-2 de su visita a Briviesca al que remataba con un rotundo 4-0 en Los Barreros, mientras el filial rojiblanco también obtuvo una ventaja de 2-1 en casa, y supo aguantar el 1-1 en el encuentro de vuelta contra el Turégano segoviano.

El Villaralbo ha cuajado una temporada de menos a más, con una primera fase en la que llegó a alejarse bastante de los puestos de play off, aunque poco a poco Pablo Gil fue capaz de enderezar la marcha del equipo para que cuajase una brillante recta final en la que llegó a acumular los últimos once partidos sin conocer la derrota, con 9 victorias y dos empates, a los que hay que sumar los dos de esta fase de ascenso. Esta importante reacción no fue suficiente para alcanzar al líder Laguna que consiguió la primera posición final que le daba derecho al ascenso directo.

Por su parte, el Zamora B también está cuajando una gran final liguero en el que, descontando la derrota en la última jornada ante el Salamanca con la plaza de play off ya asegurada, encadenó siete partidos sin perder desde que cayese por 1-0 en Los Barreros el 26 de marzo. En este encuentro ya se pudo comprobar lo equilibradas que están las fuerzas entre los dos finalistas zamoranos que en el Ruta de la Plata habían firmado en el mes de noviembre un 1-1.

En el Zamora B, Jorge Calvo ha conformado un equipo muy bien asentado atrás, con una defensa muy bien dotada físicamente; mucho poderío técnico en el centro del campo de la mano de José Manuel García o de Oscar Martín; y hombres con una gran proyección ofensiva como Alex Medina, Bamta Bande o Luis Rivas, que jugó varios partidos en la recta final de la Segunda RFEF con el equipo que dirigía Yago Iglesias.

Muy similar en cuando a condiciones físicas y técnicas, que no de edad, es el equipo base del Villaralbo. Una defensa con centímetros no exenta de técnica; dos organizadores en el centro del campo con experiencia como es el caso de Fradejas y Barbero; y una delantera muy incisiva con Abel, y un Dani Peralta que atraviesa un verdadero estado de gracia y que será un tormento para la defensa del Zamora B como ya lo fue para el Briviesca el pasado domingo. El partido podrá verse en directo en Televisión Castilla y León en su Canal 8, con los comentarios de Oscar Prieto y Ángel Tascón.