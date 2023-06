La selección española se liberó tras eliminar a Itatlia en la semifinal de la UEFA Nations League. El equipo había llegado a la cita con la presión de demostrar que el tropiezo ante Escociaen la fase de clasificación de la Eurocopa del 2024 se había magnificado y estaban en el buen camino de la mano de Luis de la Fuente.

Los jugadores dieron rienda a su alegría sobre el césped y en el vestuario. Sonó la música y las palmas de los futbolistas, muy contentos por pasar y por haber correspondido a cómo De la Fuente se ha volcado con ellos.

La fiesta, eso sí, fue comedida. Este grupo renovado no se conforma con haber llegado a la final y el domingo quieren ganar a Italia. "Es una oportunidad única de hacer historia", no se cansan de repetir. Son once años sin títulos y Jordi Alba y Jesús Navas son los únicos de los 23 convocados que han tocado metal con la absoluta.

Otros han saboreado el éxito en las inferiores, empezando por De la Fuente y siguiendo por Unai Simón, Dani Olmo, Mikel Merino o Fabián, y ahora quieren dar el mismo paso en la Roja.

El técnico estuvo precisamente en el epicentro de la celebración. Sobre todo por la emoción que transmistió. No paró de repartir abrazos emocionados. Uno de los más especiales fue con Luis Rubiales, el presidente de la Federación, quien le defendió a capa y espada en los peores momentos. Rubiales ya lo arropó acudiendo al entrenamiento previo al partido, dándole todo su cariño y en el Twente Stadium celebró que la apuesta de la Federación por el riojano vuelva a tener buena pinta.

Con los jugadores pasó lo mismo. Estrujó a Rodri como un niño cuando el jugador del City recogió el MVP del partido y tuvo el mismo gesto de agradecimiento hacia los futbolistas que se habían implicado con su proyecto.

La actitud de los jugadores en el campo, luchando hasta el último segundo, fue la manera de demostrar de la plantilla que no había dudas con el seleccionador, como se había comentado.

De la Fuente ha tenido por fin el tiempo que reclamaba para trabajar con sus pupilos. Ha tenido seis días que ha aprovechado al máximo para fomentar la unión y la buena sintonía. El riojano se ha puesto a dirigentes y jugadores en el bolsillo con su profesionalidad y humanidad.

Un gran resultado era el empujón que necesitaba para también tener el apoyo mediático y la Roja parece que vuelve a remar en la misma dirección con el título de la UEFA Nations League muy próximo.